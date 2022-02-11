https://ru.sputnik.md/20220211/grazhdane-moldova-pytalis-perepravit-romania-neskolkikh-siriytsev-48841094.html
Граждане Молдовы пытались переправить в Румынию нескольких сирийцев
Граждане Молдовы пытались переправить в Румынию нескольких сирийцев
С каждого нелегала требовали по 13 тысяч евро.
2022-02-11T22:50+0200
2022-02-11T22:50+0200
2022-02-11T22:50+0200
общество
в молдове
молдова
прокуратура
сириец
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Прокуратура отправила в суд дело четырех членов преступной группы, которых обвиняют в нелегальной переправке в Румынию пяти граждан Сирии. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.По данным следствия, деятельность группировки раскрыли еще в октябре 2021 года. Как отметили в прокуратуре, злоумышленники организовали переправку сирийцев из Украины через Молдову в Румынию. За переправку каждого нелегала члены преступной группы требовали по 13 тысяч евро. В ведомстве рассказали, что сирийцев встречали на таможне и забирали на съемную квартиру. Позднее члены преступной группы отвозили их на границу с Румынией и показывали участок, где можно пересечь границу по реке Прут на надувных шинах. "Гражданин Молдовы, имеющий румынское гражданство, пересекал границу на машине и встречал нелегалов на другой стороне реки. В итоге они оба были задержаны в Румынии", – пояснили в прокуратуре. В декабре 2021 года другой член группировки был отправлен организаторами из Турции, чтобы вновь предпринять попытку пересечения границы. Эту попытку также пресекли правоохранители. Как отметили в прокуратуре, расследование в отношении других участников схемы, граждан Ирака и Турции, продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211207/moldove-dvoe-muzhchin-brali-vzyatki-chtoby-obespechit-nelegalnyy-vezd-razyskivaemogo-47024025.html
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в молдове, молдова, прокуратура, сириец
Граждане Молдовы пытались переправить в Румынию нескольких сирийцев
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С каждого нелегала требовали по 13 тысяч евро.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Прокуратура отправила в суд дело четырех членов преступной группы, которых обвиняют в нелегальной переправке в Румынию пяти граждан Сирии. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.
По данным следствия, деятельность группировки раскрыли еще в октябре 2021 года.
"Тогда сообщалось об участии в схеме граждан Молдовы, Ирака и Турции. Позднее, в ноябре, правоохранители сообщили также о задержании офицера Национального инспектората общественного порядка", – уточнили в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, злоумышленники организовали переправку сирийцев из Украины через Молдову в Румынию. За переправку каждого нелегала члены преступной группы требовали по 13 тысяч евро.
В ведомстве рассказали, что сирийцев встречали на таможне и забирали на съемную квартиру. Позднее члены преступной группы отвозили их на границу с Румынией и показывали участок, где можно пересечь границу по реке Прут на надувных шинах.
"Гражданин Молдовы, имеющий румынское гражданство, пересекал границу на машине и встречал нелегалов на другой стороне реки. В итоге они оба были задержаны в Румынии", – пояснили в прокуратуре.
В декабре 2021 года другой член группировки был отправлен организаторами из Турции, чтобы вновь предпринять попытку пересечения границы. Эту попытку также пресекли правоохранители.
Как отметили в прокуратуре, расследование в отношении других участников схемы, граждан Ирака и Турции, продолжается.