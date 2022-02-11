https://ru.sputnik.md/20220211/inostranets-moldova-sertifikat-vaktsinatsiya-koronavirus-48827046.html

Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса

Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса

Подробная инструкция, как иностранный гражданин может получить в Молдове признанный в ЕС сертификат о вакцинации от коронавируса.

2022-02-11T14:50+0200

2022-02-11T14:50+0200

2022-02-11T15:17+0200

коронавирус

справка

сертификат

вакцинация

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Министерство здравоохранения Молдовы с 10 февраля 2022 года разрешило иностранцам, в том числе туристам, бесплатно вакцинироваться против COVID-19 в любом центре вакцинации на территории республики.Чтобы пройти вакцинацию, иностранному гражданину нужно иметь при себе лишь удостоверение личности (загранпаспорт).Вакцинировать иностранцев в Молдове разрешено только препаратом Moderna (Spikevax), полученным через платформу COVAX.В Молдове вакцину Moderna (Spikevax) вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме с интервалом 28 дней.Как иностранцу скачать сертификат о вакцинации в МолдовеПервый способ скачать сертификат о вакцинации в Молдове:Для этого нужно зайти на платформу vaccinare.gov.md и перейти в раздел Descarcă certificat COVID-19.Второй способ:Что содержит сертификат о вакцинации от коронавируса, полученный в Молдове:"Несмотря на то, что COVID-сертификат – административный документ, в нем содержатся персональные данные", поэтому Минздрав Молдовы рекомендует не публиковать его в социальных сетях, чтобы избежать утечки личных данных.Полученный в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса не имеет срока действия, на территории Молдовы он бессрочный, но в других странах могут действовать иные требования к сертификатам о вакцинации.Действителен ли сертификат о вакцинации после первой дозы?Электронный сертификат о вакцинации от коронавируса в Молдове можно получить и после первой дозы вакцины, но в этом случае он будет содержать только данные о том, когда человеку нужно ввести вторую дозу вакцины.Лишь после того, как будет пройдет полный курс вакцинации, COVID-сертификат станет действительным.Насколько защищены персональные данные в сертификате о вакцинации?У электронного COVID-сертификата в Молдове есть степень защиты. QR-код сертификата содержит электронную подпись, которая гарантирует, с одной стороны, его подлинность, а с другой, защиту персональных данных, безопасность и конфиденциальность.Персональные данные, которые содержатся в сертификате о вакцинации от коронавируса в Молдове, обрабатываются только с целью проверки подлинности содержащейся в сертификате информации, в соответствии с европейским и национальным законодательством в сфере защиты персональных данных.На каком языке можно получить сертификат о вакцинации в Молдове?Сертификат о вакцинации от коронавируса в Молдове выдается на румынском и английском языках.Как проверить сертификат о вакцинации от коронавируса?Сделать это можно через платформу certificate-covid.gov.md, где нужно перейти в раздел "Verifică certificat" (Проверить сертификат).Для проверки нужно предоставить платформе доступ к видеокамере на вашем устройстве (смартфон). После этого включится камера, с ее помощью нужно просканировать QR-код с сертификата. В процессе также проверяется электронная подпись владельца сертификата.Если сертификат о вакцинации от коронавируса действительный, то экран окрасится в зеленый цвет и появятся персональные данные о вакцинации человека.Специально создавать электронную подпись не требуется, она генерируется автоматически при получении сертификата о вакцинации от коронавируса в Молдове и содержится в QR-коде.В каком виде предъявлять сертификат о вакцинации?В Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса можно предъявлять в электронном виде (в формате PDF или просто хранящимся на электронном устройстве), а также в бумажном виде (такой сертификат выдается после прохождения полного курса вакцинации).Какие страны признают сертификат о вакцинации от коронавируса, полученный в Молдове?Европейская комиссия 15 ноября 2021 года приняла решение приравнять молдавский электронный COVID-сертификат к сертификату, выданному в странах Европейского союза.Также молдавские сертификаты о вакцинации от коронавируса признают Украина, Турция, Грузия, США, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия.В России пока не приняли решение о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выданных в Молдове.Совместимость вакцин – бустерная дозаМинистерство здравоохранения Молдовы в конце 2021 года обнародовало схему вакцинации бустерной (третьей для двухкомпонентных препаратов) дозой в Молдове. По данным ведомства, прививаться той же вакциной в третий раз необязательно, можно выбрать иную сыворотку.Так, спустя шесть месяцев после первой полной вакцинации препаратом Pfizer/BioTech вместо нее можно вакцинироваться Moderna. И наоборот, Moderna можно заменить на Pfizer/BioTech.Для тех, кто привился российской вакциной Gam-COVID-Vac ("Спутник V"), в соответствии со схемой Минздрава, будет доступна бустерная вакцинация только вакцинами Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.Привитые препаратом Vaxzervia (Astra Zeneca) или Janssen от Johnson&Johnson также смогут выбрать в качестве третьей дозы вакцины Pfizer/BioTech или Moderna.Привитым китайскими препаратами CoronaVac (Sinovac) и Sinopharm вместо этой вакцины можно выбрать Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.

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справка, сертификат, вакцинация