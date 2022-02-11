Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса
© AFP 2022 / ERIC LALMANDЭлектронный сертификат о вакцинации
© AFP 2022 / ERIC LALMAND
Подробная инструкция, как иностранный гражданин может получить в Молдове признанный в Евросоюзе сертификат о вакцинации от коронавируса, что содержит документ, как он защищен, на каких языках выдается и как скачать электронный COVID-сертификат – в материале Sputnik.
Министерство здравоохранения Молдовы с 10 февраля 2022 года разрешило иностранцам, в том числе туристам, бесплатно вакцинироваться против COVID-19 в любом центре вакцинации на территории республики.
Чтобы пройти вакцинацию, иностранному гражданину нужно иметь при себе лишь удостоверение личности (загранпаспорт).
Вакцинировать иностранцев в Молдове разрешено только препаратом Moderna (Spikevax), полученным через платформу COVAX.
"Персональные данные иностранцев будут внесены в "Реестр регистрации вакцин против COVID-19", соответственно, у них появится возможность скачать сертификат о вакцинации", – сообщили в Минздраве Молдовы.
В Молдове вакцину Moderna (Spikevax) вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме с интервалом 28 дней.
Как иностранцу скачать сертификат о вакцинации в Молдове
Первый способ скачать сертификат о вакцинации в Молдове:
Для этого нужно зайти на платформу vaccinare.gov.md и перейти в раздел Descarcă certificat COVID-19.
Как скачать сертификат о вакцинации
Как скачать сертификат о вакцинации
Второй способ:
Как скачать сертификат о вакцинации
Как скачать сертификат о вакцинации
1.Зайти на платформу certificate-covid.gov.md и перейти в раздел "Descarcă certificat COVID-19";
2.Заполнить раздел "IDNP sau identificator", куда нужно ввести идентификатор удостоверения личности (у каждой страны он свой, например, в Молдове – это IDNP, в Румынии – СNP и т.д.), который вводился в систему при вакцинации иностранца;
3.Заполнить раздел "Data naștere" (Дата рождения) в формате день/месяц/год – например, 28/12/1983;
4.В разделе "Tip certificat" (Тип сертификата) выбрать "certificat de vaccinare" (сертификат о вакцинации);
5.Нажать кнопку "Verifică" (Проверить);
6.В открывшемся окне появится результат поиска (Rezultatul căutării), содержащий в первой части: идентификационный код (Identificator), имя и фамилию (Nume prenume), дату рождения (Data Nașterii), пол (Sex); во второй части: дозу (Doza), название вакцины (Produs), номер партии вакцины (Lot număr) и дату вакцинации (Data vaccinării);
7.Чтобы скачать электронную версию сертификата о вакцинации, нужно нажать кнопку "Descarcă certificatul", после чего он сохранится на ПК или электронном устройстве.
Как скачать сертификат о вакцинации
Что содержит сертификат о вакцинации от коронавируса, полученный в Молдове:
идентификационные данные человека (IDNP, фамилию и имя, дату рождения);
медицинские данные о вакцинации от коронавируса;
дату выдачи сертификата о вакцинации;
единый идентификационный код сертификата о вакцинации (ID);
QR-код.
"Несмотря на то, что COVID-сертификат – административный документ, в нем содержатся персональные данные", поэтому Минздрав Молдовы рекомендует не публиковать его в социальных сетях, чтобы избежать утечки личных данных.
Полученный в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса не имеет срока действия, на территории Молдовы он бессрочный, но в других странах могут действовать иные требования к сертификатам о вакцинации.
Действителен ли сертификат о вакцинации после первой дозы?
Электронный сертификат о вакцинации от коронавируса в Молдове можно получить и после первой дозы вакцины, но в этом случае он будет содержать только данные о том, когда человеку нужно ввести вторую дозу вакцины.
Лишь после того, как будет пройдет полный курс вакцинации, COVID-сертификат станет действительным.
Насколько защищены персональные данные в сертификате о вакцинации?
У электронного COVID-сертификата в Молдове есть степень защиты. QR-код сертификата содержит электронную подпись, которая гарантирует, с одной стороны, его подлинность, а с другой, защиту персональных данных, безопасность и конфиденциальность.
Персональные данные, которые содержатся в сертификате о вакцинации от коронавируса в Молдове, обрабатываются только с целью проверки подлинности содержащейся в сертификате информации, в соответствии с европейским и национальным законодательством в сфере защиты персональных данных.
На каком языке можно получить сертификат о вакцинации в Молдове?
Сертификат о вакцинации от коронавируса в Молдове выдается на румынском и английском языках.
Как проверить сертификат о вакцинации от коронавируса?
Сделать это можно через платформу certificate-covid.gov.md, где нужно перейти в раздел "Verifică certificat" (Проверить сертификат).
Для проверки нужно предоставить платформе доступ к видеокамере на вашем устройстве (смартфон). После этого включится камера, с ее помощью нужно просканировать QR-код с сертификата. В процессе также проверяется электронная подпись владельца сертификата.
Если сертификат о вакцинации от коронавируса действительный, то экран окрасится в зеленый цвет и появятся персональные данные о вакцинации человека.
Специально создавать электронную подпись не требуется, она генерируется автоматически при получении сертификата о вакцинации от коронавируса в Молдове и содержится в QR-коде.
В каком виде предъявлять сертификат о вакцинации?
В Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса можно предъявлять в электронном виде (в формате PDF или просто хранящимся на электронном устройстве), а также в бумажном виде (такой сертификат выдается после прохождения полного курса вакцинации).
Какие страны признают сертификат о вакцинации от коронавируса, полученный в Молдове?
Европейская комиссия 15 ноября 2021 года приняла решение приравнять молдавский электронный COVID-сертификат к сертификату, выданному в странах Европейского союза.
"Это означает, что Молдова присоединилась к системе ЕС, а сам молдавский сертификат о вакцинации от коронавируса на одинаковых условиях принимается в Евросоюзе", – заявили в Минздраве Молдовы.
Также молдавские сертификаты о вакцинации от коронавируса признают Украина, Турция, Грузия, США, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия.
В России пока не приняли решение о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выданных в Молдове.
Совместимость вакцин – бустерная доза
Министерство здравоохранения Молдовы в конце 2021 года обнародовало схему вакцинации бустерной (третьей для двухкомпонентных препаратов) дозой в Молдове. По данным ведомства, прививаться той же вакциной в третий раз необязательно, можно выбрать иную сыворотку.
Так, спустя шесть месяцев после первой полной вакцинации препаратом Pfizer/BioTech вместо нее можно вакцинироваться Moderna. И наоборот, Moderna можно заменить на Pfizer/BioTech.
Для тех, кто привился российской вакциной Gam-COVID-Vac ("Спутник V"), в соответствии со схемой Минздрава, будет доступна бустерная вакцинация только вакцинами Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.
Привитые препаратом Vaxzervia (Astra Zeneca) или Janssen от Johnson&Johnson также смогут выбрать в качестве третьей дозы вакцины Pfizer/BioTech или Moderna.
Привитым китайскими препаратами CoronaVac (Sinovac) и Sinopharm вместо этой вакцины можно выбрать Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.