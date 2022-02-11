Исследование: "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергических реакций
18:04 11.02.2022 (обновлено: 18:05 11.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВакцина против коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Препарат демонстрирует высокую эффективность и безопасность.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает каких-либо аллергических реакций и не приводит к изменению функции дыхания, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
"Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.
"Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - говорится в сообщении.
Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности, подчеркнули в центре.
Также стало известно о том, что вопрос исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для применения среди детей будет рассмотрен после завершения третьей фазы клинического исследования препарата.
"Вопрос будет рассмотрен после завершения III фазы клинического исследования", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось, что Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата.
В центре "Вектор" уточнили, что эти исследования продлятся 42 дня, по их результатам будет подготовлен отчет и представлен в Минздрав России. В дальнейшем за добровольцами будет вестись наблюдение в течение 6 месяцев после вакцинации, отметили в "Векторе".
"Вопрос будет рассмотрен после завершения III фазы клинического исследования", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось, что Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата.
В центре "Вектор" уточнили, что эти исследования продлятся 42 дня, по их результатам будет подготовлен отчет и представлен в Минздрав России. В дальнейшем за добровольцами будет вестись наблюдение в течение 6 месяцев после вакцинации, отметили в "Векторе".