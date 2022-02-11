https://ru.sputnik.md/20220211/kabinet-glava-antikorrruptsionnii-tsentr-juchki-proslushka-48819670.html

В кабинете главы антикоррупционного центра нашли "жучки" для прослушки

В кабинете главы антикоррупционного центра нашли "жучки" для прослушки

Вступив на новую должность главы антикоррупционного центра Юлиан Русу запросил проверку своего кабинета.

2022-02-11T12:59+0200

2022-02-11T12:59+0200

2022-02-11T13:42+0200

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

прослушка

слежка

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В кабинете нового директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Юлиана Русу нашли устройства, предназначенные предположительно для слежки. Об этом сообщили в пятницу в ведомстве. По данным НАЦ, устройства нашли после проверки кабинета, которую заказал Русу. "Материалы этой проверки направлены в прокуратуру для изучения и принятия решения. О результатах будет сообщено дополнительно", - заявили в НАЦ. Напомним, в мае 2021 года президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи. Затем Войку отверг все эти обвинения, назвав их необоснованными и носящими политический характер в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами.Позже пятый президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что слежкой в республике занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду.При этом Додон обвинил Санду в том, что на самом деле она сама занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за неподчиненными ей госструктурами.Позднее в СИБ опровергли какую-либо причастность к слежке за политиками.

https://ru.sputnik.md/20210528/dodon-zayavil-chto-za-nim-tozhe-sledyat-po-ukazaniyu-sandu-34915004.html

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