https://ru.sputnik.md/20220211/kabmin-moldova-rumynia-stroyat-novye-mosty-tsvetov-48845530.html

Кабмины Молдовы и Румынии строят новые мосты "цветов"

Кабмины Молдовы и Румынии строят новые мосты "цветов"

Совместное заседание двух правительств оказалось скорее политическим, чем экономическим мероприятием.

2022-02-11T21:52+0200

2022-02-11T21:52+0200

2022-02-11T22:16+0200

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В пятницу центр Кишинева был перекрыт. От стен домов на опустевшем проспекте эхом отдавался вой полицейских машин, что сопровождали колонны черных лимузинов. Почему-то было тревожно — может быть, от сирен на фоне городской пустоты."Кто приехал?" — спрашивает соседа прохожий, тоскующий на светофоре. — "Румыны приехали", — флегматично отвечает тот. "Что-то много их" — "Так все правительство приехало" — "Вот как". Вопрошающий покачал головой и задумался. Возможно, размышлял, какое именно теперь правительство будет в Кишиневе.На самом деле, думал он, скорее всего, о том же, о чем сейчас думает каждый второй житель Молдовы, не говоря уже о каждом первом. Тарифы на газ, тарифы на тепло, бензин ежедневно бьет рекорды.На самом деле правительство Румынии приехало в Кишинев не все, и не насовсем — хотя на официальных встречах в течение дня прямо чувствовалась особая торжественность и приподнятость. И даже некоторый восторг отображался на лицах принимающей стороны, что можно понять. Президент в Молдове — гражданка Румынии, премьер-министр — гражданка Румынии, в парламенте граждан Румынии — едва ли ни столько же, сколько не-граждан. А тут приехал целый кабинет министров, можно сказать, из "головного офиса".Кстати, не зря трудился дизайнер над новым логотипом правительства Молдовы. Теперь он точь-в-точь как логотип правительства Румынии, и по цветовой гамме, и по композиции. Разве что там — кружочком обрамлен герб, а тут — овалом. Вот и вся разница.Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии сопровождала и вправду, экстраординарная торжественность. Анонсировала предстоящую встречу двухпалатного, если можно так сказать, кабинета министров лично президент Майя Санду, в специальном видео-обращении."У нас есть уникальный шанс реализовать проекты, имеющие большое значение для нашей страны. Спасибо Румынии, которая еще раз доказывает солидарность и щедрость по отношению к гражданам Республики Молдова", — сказала президент.То есть, президент явно придает событию некое экстраординарное, символическое, а может быть, даже и судьбоносное значение.Но почему же это заседание — "уникальный шанс", мог бы поинтересоваться какой-нибудь эксперт с хорошей памятью, настроенный не так восторженно, как официальные лица. А невосторженно мыслящих экспертов в Кишиневе с каждым днем все прибавляется.Действительно, такого рода "уникальные шансы" кабинеты министров Румынии и Молдовы друг другу предоставляют регулярно. И не только они — на 2022 год запланированы совместные заседания кабмина Румынии с правительствами Болгарии и Израиля, например. Но происходит это без как-то всякого пафоса, в рабочем порядке.Да и правительства Румынии и Молдовы совместные заседания проводили уже не раз. Например, в 2012 году — в Яссах и в Бухаресте, в 2015 — на курорте "Нептун", в 2017 году — в Пятра-Нямц. То есть, можно сказать, это уже устоявшаяся практика, пусть не особенно богатая на результаты.Результаты заседания в Кишиневе в феврале 2022 года прорывными, действительно, не назовешь.По итогам заседания стороны:Собственно, все. Для наполнения и количественного веса практически все министерства подписали "меморандумы о взаимопонимании". Длинная очередь из министров на подписание документов — это ведь отлично смотрится на протокольных фото.Но в целом очевидно, что наполнить смыслом особый политический формат "два правительства в одном зале" не удалось. Вряд ли можно сказать, что министры обогатили друг друга новыми пониманиями и концепциями, а сотрудничество — расширили, углубили и повысили.Однако если президент сказала, что шанс уникальный — значит, он уникальный. Глава государства на встрече с премьер-министром Румынии приветствовала "отличный результат встречи, в ходе которой было подписано 13 важных соглашений и протоколов"."Я ценю тот факт, что правительства двух стран успели подготовить конкретные проекты для народа", — сказала президент.Как-то сложно считать "проектом для народа", например, план молдавско-румынского министерского взаимодействия в области юстиции на 2022-2024 годы. А "пакет важных соглашений" состоял преимущественно вот из таких вот меморандумов.Премьер Наталья Гаврилица и вовсе назвала одним из главных итогов заседания… соглашение о снижении тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией. "Это благотворно повлияет на жизнь всех граждан", — сказала премьер.Не всех, Наталья Валерьевна. Совсем не всех. По данным Бюро по миграции и убежищу, больше всего граждан Молдовы живут и работают в России, затем — в Италии, Франции, США и Канаде. Может быть, с Россией что-то по роумингу попробовать решить?То есть, понятно, что особая торжественность, в которой прошло заседание кабминов Румынии и Молдовы — это акция исключительно политическая. А никак не экономическая, не из области, допустим, трансграничного сотрудничества и в любом случае, не для "всех граждан".Собственно, именно это Наталья Гаврилица четко и дала понять, хотя и несколько в сентиментальном духе."Наша встреча — символическая… Во время визита в Бухарест я выразила желание преобразовать основу наших отношений — общность языка, истории, культуры в общность больших проектов. Мы обещали построить новые мосты, физические и виртуальные, и держим свое слово".Будут строить новые "мосты цветов", как в 90-м году на мосту через Прут, на советско-румынской границе, мы поняли. И тарифы на роуминг. Теперь еще с тарифами на газ и электроэнергию и с ценами на дизтопливо и бензин сделайте что-нибудь, пожалуйста. Потому что именно об этом, а не о мостах и не о роуминге с Румынией, скорее всего, размышляют девять из десяти граждан Молдовы, стоя перед светофором и глядя, как мимо проносится правительственный кортеж.

https://ru.sputnik.md/20220211/bolee-400-politseyskikh-vizit-pravitelstvo-rumynia-48842679.html

https://ru.sputnik.md/20220211/zayavleniya-moldova-romania-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-48826346.html

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молдова, румыния, правительство, колумнистика