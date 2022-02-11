https://ru.sputnik.md/20220211/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48805864.html

Где в Кишиневе 11 февраля находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 11 февраля находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации продолжают работу.

2022-02-11T10:12+0200

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2022-02-11T10:12+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в феврале. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 11 февраля, с 10.00 до 18.00.Троллейбус отправится на Ботанику, на проспект Дечебал, к магазину Varna.Автобус поедет в Ставчены, на улицу Кишиневскую, 5, к гипермаркету Metro 1.Где будут находиться пункты вакцинации 11 февраляТроллейбус отправится в Буюканы на улицу Алба Юлия и остановится у рынка "Дельфин". Автобус поедет в Центр на улицу Армянскую и остановится около входа на Центральный рынок. Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру четверга в республике применены 1 989 248 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 020 664 человек. Бустерную дозу получили 203 423 гражданина.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.

https://ru.sputnik.md/20220210/ponyatie-polnostyu-privityy-neobkhodim-buster-48774046.html

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в молдове, молдова, кишинев, вакцинация