https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html

Как коронавирус становится "проводником" других болезней

Как коронавирус становится "проводником" других болезней

COVID-19 не только наносит вред организму, но и может стать причиной развития других опасных заболеваний.

2022-02-11T23:45+0200

2022-02-11T23:45+0200

2022-02-11T23:54+0200

болезни

коронавирус

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. COVID-19 не только наносит вред организму, но и может стать причиной развития других опасных заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. По словам врача, нарушения в работе иммунной системы, вызванные коронавирусом, а также общая слабость больного, открывают дорогу другим вирусным инфекциям, пояснил он."У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – рассказал Серебрянский.Медик предупредил: коронавирусная инфекция может стать не только "проводником" для вирусных заболеваний, но и причиной хронических недугов."Коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет. Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека. Еще при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – предупредил Серебрянский.Единственным эффективным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелого течения COVID-19 является вакцинация.

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