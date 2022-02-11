https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
COVID-19 не только наносит вред организму, но и может стать причиной развития других опасных заболеваний.
2022-02-11T23:45+0200
2022-02-11T23:45+0200
2022-02-11T23:54+0200
болезни
коронавирус
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. COVID-19 не только наносит вред организму, но и может стать причиной развития других опасных заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. По словам врача, нарушения в работе иммунной системы, вызванные коронавирусом, а также общая слабость больного, открывают дорогу другим вирусным инфекциям, пояснил он."У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – рассказал Серебрянский.Медик предупредил: коронавирусная инфекция может стать не только "проводником" для вирусных заболеваний, но и причиной хронических недугов."Коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет. Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека. Еще при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – предупредил Серебрянский.Единственным эффективным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелого течения COVID-19 является вакцинация.
https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html
https://ru.sputnik.md/20220208/na-kakoy-den-posle-zarazheniya-omikron-proyavlyaetsya-u-detey---otvet-vracha-48689758.html
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болезни
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
23:45 11.02.2022 (обновлено: 23:54 11.02.2022) Подписаться на
Коронавирусная инфекция может спровоцировать возникновение и развитие других серьезных патологий.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik.
COVID-19 не только наносит вред организму, но и может стать причиной развития других опасных заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский.
По словам врача, нарушения в работе иммунной системы, вызванные коронавирусом, а также общая слабость больного, открывают дорогу другим вирусным инфекциям, пояснил он.
"У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – рассказал Серебрянский.
Медик предупредил: коронавирусная инфекция может стать не только "проводником" для вирусных заболеваний, но и причиной хронических недугов.
"Коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет. Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека. Еще при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – предупредил Серебрянский.
Единственным эффективным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелого течения COVID-19 является вакцинация.