https://ru.sputnik.md/20220211/manevry-vlasti-pod-ognem-kritiki-i-vtorzhenie-moldavskogo-vina-v-rossiyu-48786169.html

Маневры власти под огнем критики и вторжение молдавского вина в Россию

Маневры власти под огнем критики и вторжение молдавского вина в Россию

"Утро на Sputnik'e" 11 февраля выясняем, выстоит ли власть под огнем критики и обсуждаем перспективы молдавского вина в России.

2022-02-11T08:30+0200

2022-02-11T08:30+0200

2022-02-11T08:30+0200

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По данным социологических опросов, рейтинг молдавской власти несколько упал, и на то есть объективные, социально-экономические причины. Кто же виноват – непреодолимые обстоятельства или уровень компетентности властей? Сможет ли власть выстоять под огнем критики?А также – в пятницу, 11 февраля, в Москве завершается масштабная выставка "Продэкспо", в которой участвуют полтора десятка молдавских производителей вина. Разнообразная и качественная винодельческая продукция, объединенная в рамках экспозиции одним брендом Wine of Moldova, вызывает, по отзывам очевидцев, интерес настолько большой, что интернет-ресурс Национального бюро винограда и вина рапортует: "Молдавские вина возвращаются в Россию". Так ли это, ждет ли Россию реальное вторжение молдавских вин?Обо всем этом расскажут эксперты - политолог Анжела Колацки и ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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