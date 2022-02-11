https://ru.sputnik.md/20220211/manevry-vlasti-pod-ognem-kritiki-i-vtorzhenie-moldavskogo-vina-v-rossiyu-48786169.html
Маневры власти под огнем критики и вторжение молдавского вина в Россию
Маневры власти под огнем критики и вторжение молдавского вина в Россию
"Утро на Sputnik'e" 11 февраля выясняем, выстоит ли власть под огнем критики и обсуждаем перспективы молдавского вина в России.
2022-02-11T08:30+0200
2022-02-11T08:30+0200
2022-02-11T08:30+0200
радио
политика
майя санду
вино
в молдове
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По данным социологических опросов, рейтинг молдавской власти несколько упал, и на то есть объективные, социально-экономические причины. Кто же виноват – непреодолимые обстоятельства или уровень компетентности властей? Сможет ли власть выстоять под огнем критики?А также – в пятницу, 11 февраля, в Москве завершается масштабная выставка "Продэкспо", в которой участвуют полтора десятка молдавских производителей вина. Разнообразная и качественная винодельческая продукция, объединенная в рамках экспозиции одним брендом Wine of Moldova, вызывает, по отзывам очевидцев, интерес настолько большой, что интернет-ресурс Национального бюро винограда и вина рапортует: "Молдавские вина возвращаются в Россию". Так ли это, ждет ли Россию реальное вторжение молдавских вин?Обо всем этом расскажут эксперты - политолог Анжела Колацки и ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
политика, майя санду, вино, в молдове, видео
Маневры власти под огнем критики и вторжение молдавского вина в Россию
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В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, выстоит ли власть под огнем критики, и обсуждаем перспективы молдавского вина в РФ.
По данным социологических опросов, рейтинг молдавской власти несколько упал, и на то есть объективные, социально-экономические причины. Кто же виноват – непреодолимые обстоятельства или уровень компетентности властей? Сможет ли власть выстоять под огнем критики?
А также – в пятницу, 11 февраля, в Москве завершается масштабная выставка "Продэкспо", в которой участвуют полтора десятка молдавских производителей вина. Разнообразная и качественная винодельческая продукция, объединенная в рамках экспозиции одним брендом Wine of Moldova, вызывает, по отзывам очевидцев, интерес настолько большой, что интернет-ресурс Национального бюро винограда и вина рапортует: "Молдавские вина возвращаются в Россию". Так ли это, ждет ли Россию реальное вторжение молдавских вин?
Обо всем этом расскажут эксперты - политолог Анжела Колацки и ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.