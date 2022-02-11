https://ru.sputnik.md/20220211/matvienko-podderzhala-rossiyskuyu-figuristku-kamila-valieva-48843635.html

Спикер Совфеда РФ Матвиенко поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву

Спикер Совфеда РФ Матвиенко поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву

Обвинения в применении допинга в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой абсурдны и вызывают множество вопросов, заявила Матвиенко

2022-02-11T19:02+0200

2022-02-11T19:02+0200

2022-02-11T19:18+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Обвинения в применении допинга в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой абсурдны и вызывают множество вопросов, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.Матвиенко отметила, что тесты Валиевой, сданные ею и перед Олимпиадой, и перед чемпионатом Европы, не дают оснований усомниться в их чистоте и заподозрить спортсменку в употреблении допинга.По словам Матвиенко, в ситуации с российской фигуристкой Валиевой угадываются методы иностранных спецслужб."Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно. Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному "акту Родченко". Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб – понятно каких", – заявила Матвиенко."Я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий для того, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и оставить честь российского спорта", – подчеркнула глава Совфеда.Российское антидопинговое агентство ранее наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. ITA сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) опротестует это решение, дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение ожидается до 15 февраля, когда на Играх-2022 запланировано выступление фигуристов в короткой программе на личных соревнованиях.

https://ru.sputnik.md/20220211/novaya-pobeda-rossiyskikh-khokkeistov-na-olimpiade-2022-v-pekine-48806086.html

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