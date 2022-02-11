https://ru.sputnik.md/20220211/mer-kishineva-rasskazal-budet-li-uchastvovat-v-vyborakh-prezidenta-48846521.html
Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента
Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента
У мэра Кишинева спросили, собирается ли он баллотироваться на второй срок и будет ли участвовать в президентских выборах.
2022-02-11T22:21+0200
2022-02-11T22:21+0200
2022-02-11T22:21+0200
ион чебан
кишинев
выборы президента
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1d/47630055_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1e4b498a6774d23fd7b3bba5dd161f5b.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан не собирается участвовать в ближайших президентских выборах и еще не решил, будет ли бороться за второй мандат мэра Кишинева.Отвечая на вопрос о возможном участии в ближайших выборах президента, Чебан отверг такую возможность.На вопрос о возможном участии в очередных выборах мэра Кишинева, Чебан ответил уклончиво.Очередные выборы президента в Республике Молдова должны состояться в конце 2024 года. Следующие выборы мэра Кишинева должны пройти осенью 2023 года.
https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1d/47630055_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d2082740a8df6079731f1b52e9b38fa1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
ион чебан, кишинев, выборы президента, в молдове, молдова
Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента
Подписаться на
Ион Чебан ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться на второй срок должности мэра и будет ли участвовать в президентских выборах.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан не собирается участвовать в ближайших президентских выборах и еще не решил, будет ли бороться за второй мандат мэра Кишинева.
Отвечая на вопрос о возможном участии в ближайших выборах президента, Чебан отверг такую возможность.
"У меня нет амбиций в президентской гонке. Меня это не интересует. Меня народ избрал, чтобы работать на благо города. У меня контракт с горожанами", – заявил градоначальник.
На вопрос о возможном участии в очередных выборах мэра Кишинева, Чебан ответил уклончиво.
"Мы вместе примем решение. Если будет запрос со стороны граждан, решим вместе с семьей, с командой", – отметил мэр столицы.
Очередные выборы президента в Республике Молдова должны состояться в конце 2024 года. Следующие выборы мэра Кишинева должны пройти осенью 2023 года.