https://ru.sputnik.md/20220211/mer-kishineva-rasskazal-budet-li-uchastvovat-v-vyborakh-prezidenta-48846521.html

Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента

Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента

У мэра Кишинева спросили, собирается ли он баллотироваться на второй срок и будет ли участвовать в президентских выборах.

2022-02-11T22:21+0200

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2022-02-11T22:21+0200

ион чебан

кишинев

выборы президента

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан не собирается участвовать в ближайших президентских выборах и еще не решил, будет ли бороться за второй мандат мэра Кишинева.Отвечая на вопрос о возможном участии в ближайших выборах президента, Чебан отверг такую возможность.На вопрос о возможном участии в очередных выборах мэра Кишинева, Чебан ответил уклончиво.Очередные выборы президента в Республике Молдова должны состояться в конце 2024 года. Следующие выборы мэра Кишинева должны пройти осенью 2023 года.

https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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ион чебан, кишинев, выборы президента, в молдове, молдова