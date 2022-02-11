https://ru.sputnik.md/20220211/mid-rf-primery-dezinformatsii-zapadnykh-smi-rossia-48847928.html

В МИД РФ показали примеры дезинформации со стороны западных СМИ о России

В МИД РФ показали примеры дезинформации со стороны западных СМИ о России

Примеры публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ о России представили в МИД РФ.

2022-02-11T23:20+0200

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2022-02-11T23:20+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Досье, в котором собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций о России в западных СМИ опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.В МИД РФ отметили, что мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией" в конце 2021 — начале 2022 годов, а целью данной кампании стала попытка убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины.На сайте МИД опубликовано досье, в котором собраны и задокументированы "некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций в западных СМИ". По мнению представителей российского МИД, эти публикации — доказательство проводимой Западом скоординированной информационной атаки, которая "нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".По мнению российских дипломатов, отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц стран Запада, которые в условиях массированной дезинформационной кампании против России "всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к "фейкам" и вбросам". "Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", – отметили в МИД РФ.

https://ru.sputnik.md/20220204/zakharova-zapad-mif-rossia-ugroza-48588646.html

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