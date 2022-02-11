https://ru.sputnik.md/20220211/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-moldova-48788734.html
COVID-19 в Молдове: многие в тяжелом состоянии, но число заражений снижается
COVID-19 в Молдове: многие в тяжелом состоянии, но число заражений снижается
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-11T09:15+0200
2022-02-11T09:15+0200
2022-02-11T09:42+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 2870 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: 4 - из Украины, 2 - из России, по одному из Румынии, Египта, Италии и Испании. За минувшие сутки проведено 12 006 тестов, в том числе быстрых - 8155.Общее число случаев заражения в стране достигло 480 289.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 123 случая инфицирования: 33 – у врачей, 57 – у медсестер, 33 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2832 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 216 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 42 человека).В то же время за сутки выздоровело 5050 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 428 987.Минздрав сообщает 27 о погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 893.В Кишиневе приняты новые антиковидные ограничения>>>В Молдове разрешили бесплатно вакцинировать от COVID иностранных туристов>>>Названо опасное последствие COVID>>>
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в молдове, статистика, минздрав молдовы
COVID-19 в Молдове: многие в тяжелом состоянии, но число заражений снижается
09:15 11.02.2022 (обновлено: 09:42 11.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 2870 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: 4 - из Украины, 2 - из России, по одному из Румынии, Египта, Италии и Испании.
За минувшие сутки проведено 12 006 тестов, в том числе быстрых - 8155.
Общее число случаев заражения в стране достигло 480 289.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 123 случая инфицирования: 33 – у врачей, 57 – у медсестер, 33 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 2832 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 216 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 42 человека).
В то же время за сутки выздоровело 5050 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 428 987.
Минздрав сообщает 27 о погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 893.