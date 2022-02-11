https://ru.sputnik.md/20220211/mir-rossii-kollektivnyy-otvet-nato-es-pismo-lavrov-48836060.html

МИД России не принимает "коллективный" ответ НАТО и ЕС на письмо Лаврова

МИД России не принимает "коллективный" ответ НАТО и ЕС на письмо Лаврова

МИР России не принимает "коллективный" ответ НАТО и ЕС на письмо Лаврова

2022-02-11T16:46+0200

2022-02-11T16:46+0200

2022-02-11T16:46+0200

россия

мид

нато

европейский союз

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Предметной реакции на вопрос России о реализации западными странами принципа неделимости безопасности в ответах ЕС и НАТО нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости."Десятого февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили то, что ими преподносится как ответ на послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова от 28 января… по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет", - говорится в сообщении на сайте министерства.Евросоюз и НАТО в своих ответах предлагают, по сути, новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности, такой подход неприемлем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо, направленное ранее главой МИД РФ Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС по вопросам безопасности."В принятых на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года четко и недвусмысленно записано, что "ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ". А НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем", - говорится в сообщении на сайте министерства."Как и то, что нам, по сути, предлагают новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности. Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия-НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским "Комплексом мер" по Украине, надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере. Будем этого добиваться", - подчеркнула Захарова.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей>>>США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин>>>Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине>>>

https://ru.sputnik.md/20220204/zakharova-zapad-mif-rossia-ugroza-48588646.html

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мид, нато, европейский союз, сергей лавров