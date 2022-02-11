Мир за сутки: извержение Этны, оговорки по Байдену и переговоры в Берлине
08:52 11.02.2022 (обновлено: 09:11 11.02.2022)
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Самый большой вулкан в Европе - Этна - снова проявил активность, выбросив в ночь на 11 февраля лаву на высоту около 600 метров.
Activity at #Etna's Southeast Crater has been increasing during the evening of 10 February 2022, and is now in a full paroxysmal phase, with lava fountains 500-600 m tall, lava flows to southwest and southeast, and an eruption column several kilometers high. pic.twitter.com/0dFHPYZAC5— Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022
Как сообщает Пятый канал, извержение Этны сопровождалось подземными толчками. В Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии уточнили, что для населения вулканическая активность опасности не несет. Аэропорт в Катании работает в прежнем режиме, информирует источник.
GN, here what my eyes and my camera saw this night.#Etna #photography pic.twitter.com/t3Mr0yd1VX— Salvatore Cerruto | salvatore_cerruto.eth (@salvo_cerruto) February 11, 2022
С 15 января это извержение уже седьмого вулкана. Первым "стартовал" исполин в государстве Тонга. Оно сопровождалось мощнейшим взрывом и цунами, которое докатилось до берегов Японии, Северной и Южной Америки.
За ним последовали извержения стратовулкана Сакурадзима на острове Кюсю в Японии, вулкана Амбае в Вануату, индонезийских исполинов Мерапи и Анак-Кракатау. Извержение последнего также сопровождалось взрывом, в результате чего он уменьшился на 158 метров. А 6 февраля на Курильских островах проснулся вулкан Эбеко.
Переговоры "нормандской четверки" результатом не увенчались
Почти девять часов продлились переговоры "нормандской четверки" в Берлине. Они стартовали во второй половине дня в четверг и завершились глубокой ночью, практически уже в пятницу. Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, переговоры завершились безрезультатно. Об этом Козак сообщил на итоговой пресс-конференции.
"К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", — сообщил он.
Козак также заявил, что разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для переговоров в контактной группе.
"Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже 8 лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений Минских соглашений в "нормандском формате" имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе", - заявил Козак на итоговом брифинге.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Байден снова все перепутал, но он такой не один
Президент США Джо Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, передает РИА Новости.
"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.
Это далеко не первая оговорка Байдена: он то путал Сирию с Ливией, то неправильно произносил фамилию Владимира Путина, то путал "вакцинацию и "эскалацию" и не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом США. Однако Байден был не единственным, кто "отличился".
Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений. Она заявила, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.
"Мы хотим, чтобы они (Россия) отвели свои войска от границы (с Украиной). Часть Минских соглашений предусматривает вывод их войск из Крыма, но они этого не сделали", - заявила она во фрагменте интервью, посвященном ситуации вокруг Украины. Текст интервью своего постпреда британскому телеканалу пресс-служба миссии США разослала в четверг вечером.
"Отличился" и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель: он сообщил, что направил министру иностранных дел России ответное письмо, хотя, как сообщила в своем Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "Лавров Боррелю не писал".
Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров глав МИД России и Великобритании министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Курьез произошел, когда Трасс потребовала отвести российские войска от границ с Украиной. Глава МИД РФ Лавров ответил, что эти войска находятся на собственной территории. "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" - задал он вопрос своей британской коллеге. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — после паузы ответила Трасс.
СМИ сообщили, что британский посол вмешался и разъяснил главе дипломатии Великобритании, что Ростовская и Воронежская области - это регионы России.