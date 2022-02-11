https://ru.sputnik.md/20220211/mir-za-sutki-izverzhenie-etny-ogovorki-po-baydenu-i-peregovory-v-berline-48804109.html

Мир за сутки: извержение Этны, оговорки по Байдену и переговоры в Берлине

Мир за сутки: извержение Этны, оговорки по Байдену и переговоры в Берлине

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-11T08:52+0200

2022-02-11T08:52+0200

2022-02-11T09:11+0200

общество

в мире

джо байден

дмитрий козак

извержение вулкана

россия

италия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/12/33683166_0:345:1200:1020_1920x0_80_0_0_b63633e21b90c5dc6840bac6cb0e86a3.jpg

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Самый большой вулкан в Европе - Этна - снова проявил активность, выбросив в ночь на 11 февраля лаву на высоту около 600 метров.Как сообщает Пятый канал, извержение Этны сопровождалось подземными толчками. В Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии уточнили, что для населения вулканическая активность опасности не несет. Аэропорт в Катании работает в прежнем режиме, информирует источник.С 15 января это извержение уже седьмого вулкана. Первым "стартовал" исполин в государстве Тонга. Оно сопровождалось мощнейшим взрывом и цунами, которое докатилось до берегов Японии, Северной и Южной Америки.За ним последовали извержения стратовулкана Сакурадзима на острове Кюсю в Японии, вулкана Амбае в Вануату, индонезийских исполинов Мерапи и Анак-Кракатау. Извержение последнего также сопровождалось взрывом, в результате чего он уменьшился на 158 метров. А 6 февраля на Курильских островах проснулся вулкан Эбеко.Переговоры "нормандской четверки" результатом не увенчалисьПочти девять часов продлились переговоры "нормандской четверки" в Берлине. Они стартовали во второй половине дня в четверг и завершились глубокой ночью, практически уже в пятницу. Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, переговоры завершились безрезультатно. Об этом Козак сообщил на итоговой пресс-конференции.Козак также заявил, что разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для переговоров в контактной группе."Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже 8 лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений Минских соглашений в "нормандском формате" имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе", - заявил Козак на итоговом брифинге.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Байден снова все перепутал, но он такой не одинПрезидент США Джо Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, передает РИА Новости. "У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.Это далеко не первая оговорка Байдена: он то путал Сирию с Ливией, то неправильно произносил фамилию Владимира Путина, то путал "вакцинацию и "эскалацию" и не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом США. Однако Байден был не единственным, кто "отличился".Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений. Она заявила, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма."Мы хотим, чтобы они (Россия) отвели свои войска от границы (с Украиной). Часть Минских соглашений предусматривает вывод их войск из Крыма, но они этого не сделали", - заявила она во фрагменте интервью, посвященном ситуации вокруг Украины. Текст интервью своего постпреда британскому телеканалу пресс-служба миссии США разослала в четверг вечером."Отличился" и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель: он сообщил, что направил министру иностранных дел России ответное письмо, хотя, как сообщила в своем Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "Лавров Боррелю не писал".Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров глав МИД России и Великобритании министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Курьез произошел, когда Трасс потребовала отвести российские войска от границ с Украиной. Глава МИД РФ Лавров ответил, что эти войска находятся на собственной территории. "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" - задал он вопрос своей британской коллеге. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — после паузы ответила Трасс.СМИ сообщили, что британский посол вмешался и разъяснил главе дипломатии Великобритании, что Ростовская и Воронежская области - это регионы России.Победа фигуристов России, режим ЧП в Оттаве и борьба с огнем>>>Рост цен на нефть, разговор Байден-Макрон и ситуация с COVID>>>Чебан просит оплаты, Гейтс пишет о пандемиях, Адель взяла приз>>>

https://ru.sputnik.md/20220116/vzryv-tsunami-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-tikhom-okeane-48056086.html

россия

италия

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, джо байден, дмитрий козак, извержение вулкана, россия, италия, украина