https://ru.sputnik.md/20220211/moldavsko-rossiyskiy-delovoy-soyuz-meriya-sotrudnichestvo-48844036.html

Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве

Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве

Молдавско-российский деловой союз и примэрия Кишинева заключат меморандум о сотрудничестве.

2022-02-11T21:25+0200

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2022-02-11T21:25+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Вице-председатель Молдавско-российского делового союза Вадим Юрченко и вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский достигли договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве. Встреча прошла в мэрии Кишинева, говорится на в сообщении на сайте Союза.Стороны обсудили возможное взаимодействие в области информационных технологий, а также сотрудничество в рамках программы "Smart city" (Умный город).Сотрудничество Молдавско-российского делового союза и примэрии муниципия Кишинев ранее на встрече также обсуждали председатель организации Игорь Додон и мэр столицы Ион Чебан.

https://ru.sputnik.md/20220210/moldova-tsenovye-shoki-pikovye-vstryaski-48801217.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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мэрия кишинева, молдавско-российские отношения, в молдове