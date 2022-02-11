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Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве
Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве
Молдавско-российский деловой союз и примэрия Кишинева заключат меморандум о сотрудничестве.
2022-02-11T21:25+0200
2022-02-11T21:25+0200
мэрия кишинева
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Вице-председатель Молдавско-российского делового союза Вадим Юрченко и вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский достигли договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве. Встреча прошла в мэрии Кишинева, говорится на в сообщении на сайте Союза.Стороны обсудили возможное взаимодействие в области информационных технологий, а также сотрудничество в рамках программы "Smart city" (Умный город).Сотрудничество Молдавско-российского делового союза и примэрии муниципия Кишинев ранее на встрече также обсуждали председатель организации Игорь Додон и мэр столицы Ион Чебан.
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мэрия кишинева, молдавско-российские отношения, в молдове

Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве

21:25 11.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
Примэрия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Молдавско-российский деловой союз и примэрия Кишинева заключат меморандум о сотрудничестве.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Вице-председатель Молдавско-российского делового союза Вадим Юрченко и вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский достигли договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве. Встреча прошла в мэрии Кишинева, говорится на в сообщении на сайте Союза.
Стороны обсудили возможное взаимодействие в области информационных технологий, а также сотрудничество в рамках программы "Smart city" (Умный город).
Сотрудничество Молдавско-российского делового союза и примэрии муниципия Кишинев ранее на встрече также обсуждали председатель организации Игорь Додон и мэр столицы Ион Чебан.
Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
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