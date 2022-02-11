https://ru.sputnik.md/20220211/moldavsko-rumynskie-zasedaniya-polzuchyy-unionizm-48841219.html

Эксперт: молдавско-румынские заседания – признак ползучего унионизма

Эксперт: молдавско-румынские заседания – признак ползучего унионизма

Действующая молдавская власть видит свой путь в ЕС исключительно через присоединение к Румынии.

2022-02-11T18:31+0200

2022-02-11T18:31+0200

2022-02-11T18:53+0200

политика

молдова

румыния

правительство

заседание

унионизм

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В Кишиневе прошло совместное заседание молдавского и румынского кабинетов министров.Некоторые наблюдатели поспешили назвать мероприятие "символическим", "данью традиции"."С учетом того, что кризис молдавской государственности сегодня налицо, каждая такая встреча укрепляет другие настроения, другие тенденции, – говорит в интервью Sputnik Молдова политолог Валентин Крылов. – Они, может быть, пока не так ярко выражены, но унионистская идея в Молдове присутствует и разделяется определенной частью общества. Сбрасывать со счетов этот факт нельзя".По мнению Крылова, подобные встречи не способствуют укреплению (в котором страна сегодня нуждается как никогда) суверенитета Молдовы."Все-таки политическая элита Румынии традиционно рассматривает Республику Молдову как часть своего культурного пространства. Они вполне допускают, что при определенных обстоятельствах Молдова могла бы потерять свою государственную независимость и стать частью объединенного румынского государства. Вне всякого сомнения, эта точка зрения в Бухаресте присутствовала всегда", – утверждает Крылов.С точки зрения политолога, и чисто практическая выгода от таких заседаний для Молдовы неочевидна."Торговый баланс между двумя странами всегда был в пользу Румынии. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что Румыния периодически дает гранты РМ, оказывает другую помощь. Нынешняя молдавская исполнительная власть взяла за ориентир не перезагрузку национальной экономики, а больше исходит из решения текущих вопросов. И очень даже довольна, когда получает какие-то гранты. То есть, грубо говоря, подарки", – говорит Крылов.Политический аналитик Валерий Килименко настроен скептически в отношении молдавско-румынских планов построения "энергетической безопасности"."Что касается потенциальных возможностей по газу Румынии, у них есть открытые недавно запасы в районе острова Змеиный. То есть они в ближайшие несколько лет могут предложить свой газ Молдове. Но эти запасы очень ограничены, их хватит максимум на 7-8 лет. Поэтому делать ставку на Румынию в этом вопросе для Молдовы очень опасно и недальновидно", – полагает Клименко.По его мнению, политическая составляющая подобных совместных мероприятий Молдове тоже не на пользу.Клименко просит обратить внимание на то, что с приходом к власти Майи Санду и партии PAS из обихода в республике исчез вопрос, который ранее был весьма актуален – об исполнении Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Его место, говорит политолог, заняли проекты инфраструктурного порядка – энергетика, мосты, дороги, которые связывают Румынию и Молдову."Для нынешнего молдавского руководства интеграция в ЕС видится исключительно через присоединение Молдовы к Румынии. Вот поэтому и нет необходимости действовать в рамках исполнения соглашения об ассоциации. С их точки зрения уния решит все проблемы автоматически", – убежден политолог.В Кишиневе 11 февраля состоялось совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Румынии Николае-Ионел Чукэ подписали Соглашение о передаче финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Также главы правительств двух стран подписали совместную декларацию консолидации и сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах.

https://ru.sputnik.md/20220209/pravitelstvo-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48742567.html

https://ru.sputnik.md/20220211/muravskiy-zasedanii-pravitelstv-moldova-rumynii--simvolicheskiy-kharakter-48828459.html

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молдова, румыния, правительство, заседание, унионизм