https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-nepriyatnyy-syurpriz-48768925.html
Шеларь: после 31 марта Молдову ждет очень неприятный сюрприз
Шеларь: после 31 марта Молдову ждет очень неприятный сюрприз
Экономический эксперт рассказала о том, почему материальное состояние граждан в этом году скорее всего будет непрерывно ухудшаться
2022-02-11T08:00+0200
2022-02-11T08:00+0200
2022-02-11T09:22+0200
радио
тарифы на электроэнергию
газ
молдова
тарифы
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Шеларь: после 31 марта нас ждет очень неприятный сюрприз
Шеларь: после 31 марта нас ждет очень неприятный сюрприз
Выросший тариф на газ и централизованное отопление в стране будут иметь долгосрочные последствия – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Галина Шеларь.Закономерно, что стоимость электроэнергии вырастет в ближайшие месяцы, причем весьма ощутимо, уверена собеседница."Мы будем пытаться – кто в состоянии, конечно, этот долг выплатить. Правительство считает, что это будет легко, и поэтому нас уже готовят к тому, что после 31 марта у нас произойдет новый скачок цен на электроэнергию", – заявила Шеларь.К концу года граждане Молдовы окажутся в еще более тяжелом экономическом положении, утверждает экономист.Во вторник, 15 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике планирует рассмотреть запросы поставщиков электроэнергии FEE Nord и Premier Energy.По предварительным подсчетам агентства, тарифы на электроэнергию будут повышены на 29%, с 1,51 до 1,92 лея за кВт/ч для клиентов Premier Energy (центральные и южные районы Молдовы, включая Кишинев) и с 2,08 до 2,24 лея за кВт/ч для потребителей, обслуживаемых FEE Nord (15 северных районов страны и Бельцы).Однако, как признают профильные эксперты и руководство НАРЭ, февральское повышение цен на электроэнергию - не последнее в этом году и уже в апреле 2022 года регулятору придется снова повысить тариф для населения. По оценкам экспертов, уже через два месяца цена киловатта для населения достигнет цены в 2,90 – 3,15 лея.
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Сергей Цуркану
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Сергей Цуркану
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тарифы на электроэнергию, газ, молдова, тарифы, аудио
Шеларь: после 31 марта Молдову ждет очень неприятный сюрприз
08:00 11.02.2022 (обновлено: 09:22 11.02.2022) Подписаться на
Экономический эксперт рассказала о том, почему материальное состояние граждан в этом году, скорее всего, будет непрерывно ухудшаться.
Выросший тариф на газ и централизованное отопление в стране будут иметь долгосрочные последствия – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала экономический эксперт Галина Шеларь.
"Отопительный сезон закончится – что дальше? Квитанции за отопления перестанут приходить, но у абсолютного большинства граждан, по крайней мере, в Кишиневе и Бельцах, будет накоплен долг перед "Термокомом", – сказала экономист.
Закономерно, что стоимость электроэнергии вырастет в ближайшие месяцы, причем весьма ощутимо, уверена собеседница.
"Мы будем пытаться – кто в состоянии, конечно, этот долг выплатить. Правительство считает, что это будет легко, и поэтому нас уже готовят к тому, что после 31 марта у нас произойдет новый скачок цен на электроэнергию", – заявила Шеларь.
К концу года граждане Молдовы окажутся в еще более тяжелом экономическом положении, утверждает экономист.
"Теперь мы должны сами себя морально подготовить к тому, что в следующий отопительный сезон 2022-2023 мы вступим с очень высокими ценами на электричество, очень высокими тарифами на газ и очень высокими тарифами на центральное отопление", – резюмировала эксперт.
Во вторник, 15 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике планирует рассмотреть запросы поставщиков электроэнергии FEE Nord и Premier Energy.
По предварительным подсчетам агентства, тарифы на электроэнергию будут повышены на 29%, с 1,51 до 1,92 лея за кВт/ч для клиентов Premier Energy (центральные и южные районы Молдовы, включая Кишинев) и с 2,08 до 2,24 лея за кВт/ч для потребителей, обслуживаемых FEE Nord (15 северных районов страны и Бельцы).
Однако, как признают профильные эксперты и руководство НАРЭ, февральское повышение цен на электроэнергию - не последнее в этом году и уже в апреле 2022 года регулятору придется снова повысить тариф для населения. По оценкам экспертов, уже через два месяца цена киловатта для населения достигнет цены в 2,90 – 3,15 лея.