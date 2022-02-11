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Шеларь: после 31 марта Молдову ждет очень неприятный сюрприз

Шеларь: после 31 марта Молдову ждет очень неприятный сюрприз

Экономический эксперт рассказала о том, почему материальное состояние граждан в этом году скорее всего будет непрерывно ухудшаться

2022-02-11T08:00+0200

2022-02-11T08:00+0200

2022-02-11T09:22+0200

радио

тарифы на электроэнергию

газ

молдова

тарифы

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Шеларь: после 31 марта нас ждет очень неприятный сюрприз Шеларь: после 31 марта нас ждет очень неприятный сюрприз

Выросший тариф на газ и централизованное отопление в стране будут иметь долгосрочные последствия – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Галина Шеларь.Закономерно, что стоимость электроэнергии вырастет в ближайшие месяцы, причем весьма ощутимо, уверена собеседница."Мы будем пытаться – кто в состоянии, конечно, этот долг выплатить. Правительство считает, что это будет легко, и поэтому нас уже готовят к тому, что после 31 марта у нас произойдет новый скачок цен на электроэнергию", – заявила Шеларь.К концу года граждане Молдовы окажутся в еще более тяжелом экономическом положении, утверждает экономист.Во вторник, 15 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике планирует рассмотреть запросы поставщиков электроэнергии FEE Nord и Premier Energy.По предварительным подсчетам агентства, тарифы на электроэнергию будут повышены на 29%, с 1,51 до 1,92 лея за кВт/ч для клиентов Premier Energy (центральные и южные районы Молдовы, включая Кишинев) и с 2,08 до 2,24 лея за кВт/ч для потребителей, обслуживаемых FEE Nord (15 северных районов страны и Бельцы).Однако, как признают профильные эксперты и руководство НАРЭ, февральское повышение цен на электроэнергию - не последнее в этом году и уже в апреле 2022 года регулятору придется снова повысить тариф для населения. По оценкам экспертов, уже через два месяца цена киловатта для населения достигнет цены в 2,90 – 3,15 лея.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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тарифы на электроэнергию, газ, молдова, тарифы, аудио