https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-romania-podpisali-vazhnye-soglasheniya-48820664.html
Молдова и Румыния подписали важные соглашения
Молдова и Румыния подписали важные соглашения
Сразу несколько важных документов было подписано представителями молдавского и румынского правительств в пятницу.
2022-02-11T13:09+0200
2022-02-11T13:09+0200
2022-02-11T15:43+0200
в молдове
румыния
соглашение
политика
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0b/48814367_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_08513f0e7b00c982e4b7af831a61ca5e.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Румынии Николае-Ионел Чукэ подписали Соглашение о передачи финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Подписание прошло по итогам совместного заседания правительств во Дворце республики в Кишиневе. Также главы правительств двух стран подписали совместную декларацию консолидации и сотрудничества в экономической и инвестиционных сферах.Кроме того, было подписано Соглашение о снижении тарифа на роуминг и международные звонки между двумя странами. Этот документ подписали вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр исследований, инноваций и диджитализации Румынии Иоан-Марчел Болош. Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Джурджулешты (Молдова) и Галаць (Румыния) подписали вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр иностранных дел Румынии Богдан-Лучиан Ауреску. Также стороны подписали Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Унгены (Молдова) и Унгены (Румыния). Спыну также подписал с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниелом Попеску Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетической безопасности. Вице-премьер по диджитализации Молдовы Юрие Цуркану и Иоан-Марчел Болош со стороны Румынии подписали Соглашение о сотрудничестве в цифровой трансформации. Министр образования, культуры и исследований Молдовы Анатолий Топалэ и Иоан-Марчел Болош подписали Меморандум о взаимопонимании в области исследований, развития и инноваций. Топалэ также подписал с министром образования Румынии Сорином-Михаем Кымпяну Протокол о сотрудничестве между министерствами в период с 2022 по 2026 год. Был подписан протокол о сотрудничестве в сфере военного образования. Подписывали министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко и глава МВД Румынии Лучиан-Николае Бодя подписали совместную Декларацию о сотрудничестве в сфере внутренних дел. Они же подписали План кооперации в сфере профессионального формирования министерств внутренних дел Молдовы и Румынии на 2022 год. Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко и госсекретарь Минюста Румынии Джеордже-Кэтэлин Щербан подписали План действий в области юстиции на 2022-2024 годы.
https://ru.sputnik.md/20220209/pravitelstvo-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48742567.html
https://ru.sputnik.md/20220211/zasedanie-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-kakie-dokumenty-budut-podpisany-48800454.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0b/48814367_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_99a1ee2ace88f1c0eebe7f6aa7577255.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, румыния, соглашение, наталья гаврилица
Молдова и Румыния подписали важные соглашения
13:09 11.02.2022 (обновлено: 15:43 11.02.2022) Подписаться на
Сразу несколько важных документов было подписано представителями молдавского и румынского правительств в пятницу.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Румынии Николае-Ионел Чукэ подписали Соглашение о передачи финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Подписание прошло по итогам совместного заседания правительств во Дворце республики в Кишиневе.
Также главы правительств двух стран подписали совместную декларацию консолидации и сотрудничества в экономической и инвестиционных сферах.
Кроме того, было подписано Соглашение о снижении тарифа на роуминг и международные звонки между двумя странами. Этот документ подписали вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр исследований, инноваций и диджитализации Румынии Иоан-Марчел Болош.
Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Джурджулешты (Молдова) и Галаць (Румыния) подписали вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр иностранных дел Румынии Богдан-Лучиан Ауреску.
Также стороны подписали Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Унгены (Молдова) и Унгены (Румыния).
Спыну также подписал с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниелом Попеску Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.
Вице-премьер по диджитализации Молдовы Юрие Цуркану и Иоан-Марчел Болош со стороны Румынии подписали Соглашение о сотрудничестве в цифровой трансформации.
Министр образования, культуры и исследований Молдовы Анатолий Топалэ и Иоан-Марчел Болош подписали Меморандум о взаимопонимании в области исследований, развития и инноваций.
Топалэ также подписал с министром образования Румынии Сорином-Михаем Кымпяну Протокол о сотрудничестве между министерствами в период с 2022 по 2026 год.
Был подписан протокол о сотрудничестве в сфере военного образования. Подписывали министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко и глава МВД Румынии Лучиан-Николае Бодя подписали совместную Декларацию о сотрудничестве в сфере внутренних дел.
Они же подписали План кооперации в сфере профессионального формирования министерств внутренних дел Молдовы и Румынии на 2022 год.
Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко и госсекретарь Минюста Румынии Джеордже-Кэтэлин Щербан подписали План действий в области юстиции на 2022-2024 годы.