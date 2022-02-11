https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-romania-podpisali-vazhnye-soglasheniya-48820664.html

Молдова и Румыния подписали важные соглашения

Молдова и Румыния подписали важные соглашения

Сразу несколько важных документов было подписано представителями молдавского и румынского правительств в пятницу.

2022-02-11T13:09+0200

2022-02-11T13:09+0200

2022-02-11T15:43+0200

в молдове

румыния

соглашение

политика

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Румынии Николае-Ионел Чукэ подписали Соглашение о передачи финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Подписание прошло по итогам совместного заседания правительств во Дворце республики в Кишиневе. Также главы правительств двух стран подписали совместную декларацию консолидации и сотрудничества в экономической и инвестиционных сферах.Кроме того, было подписано Соглашение о снижении тарифа на роуминг и международные звонки между двумя странами. Этот документ подписали вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр исследований, инноваций и диджитализации Румынии Иоан-Марчел Болош. Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Джурджулешты (Молдова) и Галаць (Румыния) подписали вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр иностранных дел Румынии Богдан-Лучиан Ауреску. Также стороны подписали Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Унгены (Молдова) и Унгены (Румыния). Спыну также подписал с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниелом Попеску Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетической безопасности. Вице-премьер по диджитализации Молдовы Юрие Цуркану и Иоан-Марчел Болош со стороны Румынии подписали Соглашение о сотрудничестве в цифровой трансформации. Министр образования, культуры и исследований Молдовы Анатолий Топалэ и Иоан-Марчел Болош подписали Меморандум о взаимопонимании в области исследований, развития и инноваций. Топалэ также подписал с министром образования Румынии Сорином-Михаем Кымпяну Протокол о сотрудничестве между министерствами в период с 2022 по 2026 год. Был подписан протокол о сотрудничестве в сфере военного образования. Подписывали министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко и глава МВД Румынии Лучиан-Николае Бодя подписали совместную Декларацию о сотрудничестве в сфере внутренних дел. Они же подписали План кооперации в сфере профессионального формирования министерств внутренних дел Молдовы и Румынии на 2022 год. Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко и госсекретарь Минюста Румынии Джеордже-Кэтэлин Щербан подписали План действий в области юстиции на 2022-2024 годы.

https://ru.sputnik.md/20220209/pravitelstvo-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48742567.html

https://ru.sputnik.md/20220211/zasedanie-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-kakie-dokumenty-budut-podpisany-48800454.html

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в молдове, румыния, соглашение, наталья гаврилица