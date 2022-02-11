https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-vse-teplee-48837066.html

В Молдове все теплее: сколько дней продержится такая погода

В Молдове все теплее: сколько дней продержится такая погода

Когда в Молдове потеплеет днем и ночью - прогноз погоды на 10 11 13 февраля.

2022-02-11T17:15+0200

2022-02-11T17:15+0200

2022-02-11T17:15+0200

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молдова

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февраль

весна

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В Молдове продолжает держаться плюсовая температура в дневное время. Так, днем столбики термометров показывают до +11 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода станет еще более теплой - до +13 градусов.Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы.По их прогнозам, дневная температура воздуха до +13 градусов порадует жителей Молдовы 17 и 18 февраля. Несмотря на теплое время днем, ночью остается минусовая температура. Синоптики обещают 13 и 14 февраля до -7 ночью, 15 февраля будет до -5.Затем в некоторых районах может быть ночью от -1 до +3.Также все эти дни не прогнозируют осадков.

https://ru.sputnik.md/20220211/prognoz-pogody-48795524.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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