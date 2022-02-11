https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-vse-teplee-48837066.html
В Молдове все теплее: сколько дней продержится такая погода
В Молдове все теплее: сколько дней продержится такая погода
Когда в Молдове потеплеет днем и ночью - прогноз погоды на 10 11 13 февраля.
2022-02-11T17:15+0200
2022-02-11T17:15+0200
2022-02-11T17:15+0200
в молдове
молдова
погода
тепло
февраль
весна
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В Молдове продолжает держаться плюсовая температура в дневное время. Так, днем столбики термометров показывают до +11 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода станет еще более теплой - до +13 градусов.Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы.По их прогнозам, дневная температура воздуха до +13 градусов порадует жителей Молдовы 17 и 18 февраля. Несмотря на теплое время днем, ночью остается минусовая температура. Синоптики обещают 13 и 14 февраля до -7 ночью, 15 февраля будет до -5.Затем в некоторых районах может быть ночью от -1 до +3.Также все эти дни не прогнозируют осадков.
https://ru.sputnik.md/20220211/prognoz-pogody-48795524.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, погода, тепло, февраль, весна
В Молдове все теплее: сколько дней продержится такая погода
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Февраль продолжает радовать жителей республики теплой погодой днем.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В Молдове продолжает держаться плюсовая температура в дневное время. Так, днем столбики термометров показывают до +11 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода станет еще более теплой - до +13 градусов.
Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы.
По их прогнозам, дневная температура воздуха до +13 градусов порадует жителей Молдовы 17 и 18 февраля.
Несмотря на теплое время днем, ночью остается минусовая температура. Синоптики обещают 13 и 14 февраля до -7 ночью, 15 февраля будет до -5.
Затем в некоторых районах может быть ночью от -1 до +3.
Также все эти дни не прогнозируют осадков.