https://ru.sputnik.md/20220211/moldovaga-oplata-postavok-gaza-gazprom-48831219.html
Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому"
Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому"
Вадим Чебан сообщил, что "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 35 миллионов долларов за текущие поставки газа.
2022-02-11T15:50+0200
2022-02-11T15:50+0200
2022-02-11T16:07+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" на сегодняшний день перечислило "Газпрому" около 35 миллионов долларов США за текущие поставки природного газа. Об этом сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.По его словам, молдавской стороне необходимо еще выплатить около 61 миллиона долларов. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что АО "Молдовагаз" до 20 февраля сумеет вовремя оплатить ПАО "Газпром" поставки голубого топлива, а Вадим Чебан обратился к крупным экономическим агентам с просьбой оплатить газ.Оплата поставок газаНапомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", – сказал Чебан в онлайн-эфире.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
https://ru.sputnik.md/20220210/spynu-mart-tarif-gaz-48800285.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, "газпром"
Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому"
15:50 11.02.2022 (обновлено: 16:07 11.02.2022) Подписаться на
Вадим Чебан сообщил, что "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 35 миллионов долларов за текущие поставки газа.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" на сегодняшний день перечислило "Газпрому" около 35 миллионов долларов США за текущие поставки природного газа. Об этом сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
По его словам, молдавской стороне необходимо еще выплатить около 61 миллиона долларов.
Это возможно в случае выполнения контрактных обязательств всеми потребителями, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, а также выплаты бюджетных компенсаций.
Вадим Чебан
Глава "Молдовагаза"
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил
, что АО "Молдовагаз" до 20 февраля сумеет вовремя оплатить ПАО "Газпром" поставки голубого топлива, а Вадим Чебан обратился к крупным экономическим агентам с просьбой оплатить газ.
Оплата поставок газа
Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.
Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", – сказал Чебан в онлайн-эфире.
Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.