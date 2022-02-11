https://ru.sputnik.md/20220211/muravskiy-zasedanii-pravitelstv-moldova-rumynii--simvolicheskiy-kharakter-48828459.html

Муравский - о заседании правительств Молдовы и Румынии: носит символический характер

Муравский - о заседании правительств Молдовы и Румынии: носит символический характер

Экс-глава минэкономики считает, что в совместное заседание правительств двух стран не стоит приписывать какой-то особенный унионистский посыл.

2022-02-11T15:11+0200

2022-02-11T15:11+0200

2022-02-11T15:32+0200

александр муравский

совместное заседание

румыния

молдова

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Совместные заседания Молдовы и Румынии носят исключительно символических характер и являются одной из возможных форм сотрудничества между странами, которая не обязательно несет в себе унионистский посыл. Об этом в интервью в студии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский.Бывший правительственный чиновник заявил, что не видит особых проблем для страны в проведении подобных мероприятий."С соседями надо дружить. У нас всего два соседа: Румыния и Украина. Формы сотрудничества могут быть различные. Существует целый ряд программ трансграничного сотрудничества. Учитывая исторически сложившуюся судьбу отношений Молдовы и Румынии, для меня нет никаких проблем, что могут проводиться совместные заседания", — заявил Муравский.Экс-глава Минэкономики отмечает, что подобного рода мероприятия носят скорее символический характер и вряд ли когда либо выйдут за пределы такого формата.По его словам, не стоит придавать подобного рода мероприятиям строго унионистский характер."Кто-то видит в этом какой-то унионистский шаг. Но только от нас, населения Молдовы зависит, будет ли Молдова сохранять себя как независимое государство, которое, возможно, в будущем станет членом какой-то большой семьи. Либо события будут развиваться так, что тенденции унионизма будут развиваться и когда-нибудь приведут к объединению. Исторически ни один из вариантов исключить нельзя. Все в руках граждан Республики Молдова", — подытожил экс-вице-премьер.Напомним, в пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе состоялось совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Румынии Николае-Ионел Чукэ подписали Соглашение о передачи финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Также главы правительств двух стран подписали совместную декларацию консолидации и сотрудничества в экономической и инвестиционных сферах.Кроме того, было подписано Соглашение о снижении тарифа на роуминг и международные звонки между двумя странами.Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Джурджулешты (Молдова) и Галаць (Румыния) подписали вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр иностранных дел Румынии Богдан-Лучиан Ауреску.Также стороны подписали Соглашение о строительстве моста через Прут между населенными пунктами Унгены (Молдова) и Унгены (Румыния).

https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-romania-podpisali-vazhnye-soglasheniya-48820664.html

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александр муравский, совместное заседание, румыния, молдова