https://ru.sputnik.md/20220211/na-buyukanakh-transportnyy-kollaps-trolleybusy-stoyat-probke-48806190.html
Транспортный коллапс в Кишиневе: из-за километровых пробок люди шли пешком
Транспортный коллапс в Кишиневе: из-за километровых пробок люди шли пешком
Утро пятницы не задалось у многих кишиневцев из-за транспортного коллапса. Несколько троллейбусов встали в пробке
2022-02-11T09:26+0200
2022-02-11T09:26+0200
2022-02-11T10:04+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В секторе Буюканы в пятницу утром случился транспортный коллапс. Троллейбусы один за другим встали в огромную пробку.Затор образовался на улице Иона Крянгэ от перекрестка кругового движения и вплоть до парка "Дендрарий". Горожане сообщают, что некоторые троллейбусы и другой общественный транспорт отправились в объезд этого участка, при этом из-за внезапной смены пути следования пассажирского транспорта и на других улицах возникли пробки. Многие троллейбусы сняли штанги и выпустили пассажиров, им пришлось добираться до места назначения пешком.Причина транспортного коллапса пока неясна, по предварительным данным, проезд закрыл брошенный посреди дороги автомобиль. Положение усугубилось тем, что из-за прибытия в Кишинев представителей кабмина Румынии в столице перекрыли движение на некоторых центральных улицах. Во Дворце республики намечено проведение совместного заседания правительств Молдовы и Румынии.В городе движение регулируют 250 патрульных. Ранее в полиции опубликовали обращение ко всем водителям с просьбой следовать указаниям сотрудников Генинспектората полиции.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кишинев, пробка, троллейбус
Транспортный коллапс в Кишиневе: из-за километровых пробок люди шли пешком
09:26 11.02.2022 (обновлено: 10:04 11.02.2022) Подписаться на
Утро пятницы не задалось у многих кишиневцев из-за проблем с транспортом.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В секторе Буюканы в пятницу утром случился транспортный коллапс. Троллейбусы один за другим встали в огромную пробку.
Затор образовался на улице Иона Крянгэ от перекрестка кругового движения и вплоть до парка "Дендрарий". Горожане сообщают, что некоторые троллейбусы и другой общественный транспорт отправились в объезд этого участка, при этом из-за внезапной смены пути следования пассажирского транспорта и на других улицах возникли пробки.
Многие троллейбусы сняли штанги и выпустили пассажиров, им пришлось добираться до места назначения пешком.
Причина транспортного коллапса пока неясна, по предварительным данным, проезд закрыл брошенный посреди дороги автомобиль.
Положение усугубилось тем, что из-за прибытия в Кишинев представителей кабмина Румынии в столице перекрыли движение
на некоторых центральных улицах. Во Дворце республики намечено проведение совместного заседания правительств Молдовы и Румынии.
В городе движение регулируют 250 патрульных.
Ранее в полиции опубликовали обращение ко всем водителям с просьбой следовать указаниям сотрудников Генинспектората полиции.