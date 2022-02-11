https://ru.sputnik.md/20220211/novaya-pobeda-rossiyskikh-khokkeistov-na-olimpiade-2022-v-pekine-48806086.html
Новая победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2022 в Пекине
Новая победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2022 в Пекине
Второй матч группового этапа на ОИ в Пекине также стал для российских хоккеистов удачным.
2022-02-11T11:44+0200
2022-02-11T11:44+0200
2022-02-11T11:44+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Победу над командой Дании одержала мужская сборная России по хоккею во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине, передает РИА Новости.Встреча группы B завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу действующих олимпийских чемпионов.Шайбы в ворота соперника отправили Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60). Вратарь Иван Федотов отразил 16 бросков.Россияне ранее одержали победу над Швейцарией — 1:0 и теперь возглавляют таблицу с шестью очками, следом идут датчане, чехи и швейцарцы.На счету российских олимпийцев в настоящее время две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград, это девятое место по количеству медалей высшей пробы. По сумме всех медалей сборная занимает четвертую строчку.Бронза пекинской Олимпиады в параллельном гиганте - у российского спортсмена>>>Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине>>>
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в мире, хоккей, россия
Новая победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Второй матч группового этапа на ОИ в Пекине также стал для российских хоккеистов удачным.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik.
Победу над командой Дании одержала мужская сборная России по хоккею во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине, передает РИА Новости
.
Встреча группы B завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу действующих олимпийских чемпионов.
Шайбы в ворота соперника отправили Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60). Вратарь Иван Федотов отразил 16 бросков.
Россияне ранее одержали победу над Швейцарией — 1:0 и теперь возглавляют таблицу с шестью очками, следом идут датчане, чехи и швейцарцы.
На счету российских олимпийцев в настоящее время две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград, это девятое место по количеству медалей высшей пробы. По сумме всех медалей сборная занимает четвертую строчку.