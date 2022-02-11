https://ru.sputnik.md/20220211/podorozhaniya-skandaly-buduschee-strany-itogi-nedeli-moldova-48844374.html

Подорожания, скандалы и будущее страны: итоги недели в Молдове

Подорожания, скандалы и будущее страны: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik Молдова – о скандальной вечеринке, переброске войск НАТО, совместном заседании правительств Молдовы и Румынии.

2022-02-11T20:36+0200

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Неудавшаяся реформа юстиции в Молдове, скандал в одном из ночных клубов Кишинева, где, как оказывается, не было ни прокуроров, ни судей. Почему молдавская юстиция так однобока и нелепа?Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии: в состоянии ли страна-соседка обеспечить энергетическую безопасность нашей республики?НАТО наращивает свое присутствие в соседней Румынии: к чему это приведет нейтральную Молдову и как отразится на безопасности в регионе Восточной Европы? Дипломатия не знает границ: почему молдавские власти не развивают в полной мере диалог с Россией? Постоянный рост цен в Молдове и вероятность социальной катастрофы: как быть в этой ситуации, и какие меры предпринять правительству для того, чтобы избежать такого сценария? Опустевшие села Молдовы и страна, из которой уезжает молодежь: к чему это приведет республику в обозримом будущем?Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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