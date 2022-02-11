https://ru.sputnik.md/20220211/podorozhaniya-skandaly-buduschee-strany-itogi-nedeli-moldova-48844374.html
Подорожания, скандалы и будущее страны: итоги недели в Молдове
Подорожания, скандалы и будущее страны: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik Молдова – о скандальной вечеринке, переброске войск НАТО, совместном заседании правительств Молдовы и Румынии.
2022-02-11T20:36+0200
2022-02-11T20:36+0200
2022-02-11T20:47+0200
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подорожания
скандал
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Неудавшаяся реформа юстиции в Молдове, скандал в одном из ночных клубов Кишинева, где, как оказывается, не было ни прокуроров, ни судей. Почему молдавская юстиция так однобока и нелепа?Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии: в состоянии ли страна-соседка обеспечить энергетическую безопасность нашей республики?НАТО наращивает свое присутствие в соседней Румынии: к чему это приведет нейтральную Молдову и как отразится на безопасности в регионе Восточной Европы? Дипломатия не знает границ: почему молдавские власти не развивают в полной мере диалог с Россией? Постоянный рост цен в Молдове и вероятность социальной катастрофы: как быть в этой ситуации, и какие меры предпринять правительству для того, чтобы избежать такого сценария? Опустевшие села Молдовы и страна, из которой уезжает молодежь: к чему это приведет республику в обозримом будущем?Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, видео, подорожания, скандал
Подорожания, скандалы и будущее страны: итоги недели в Молдове
20:36 11.02.2022 (обновлено: 20:47 11.02.2022) Подписаться на
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Неудавшаяся реформа юстиции в Молдове, скандал в одном из ночных клубов Кишинева, где, как оказывается, не было ни прокуроров, ни судей. Почему молдавская юстиция так однобока и нелепа?
Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии: в состоянии ли страна-соседка обеспечить энергетическую безопасность нашей республики?
НАТО наращивает свое присутствие в соседней Румынии: к чему это приведет нейтральную Молдову и как отразится на безопасности в регионе Восточной Европы?
Дипломатия не знает границ: почему молдавские власти не развивают в полной мере диалог с Россией?
Постоянный рост цен в Молдове и вероятность социальной катастрофы: как быть в этой ситуации, и какие меры предпринять правительству для того, чтобы избежать такого сценария?
Опустевшие села Молдовы и страна, из которой уезжает молодежь: к чему это приведет республику в обозримом будущем?
Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
обозреватели Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.