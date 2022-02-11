https://ru.sputnik.md/20220211/pogodnye-rekordy-moldovy-11-fevralya-48800900.html
Погодные рекорды Молдовы 11 февраля
Погодные рекорды Молдовы 11 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-11T00:01+0200
2022-02-11T00:01+0200
2022-02-11T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Самое теплое 11 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1958 году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1891 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html
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Александр Исаев
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погода, рекорды, климат
Погодные рекорды Молдовы 11 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Самое теплое 11 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1958 году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1891 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.