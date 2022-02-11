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Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти

Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти

Эксперт проанализировал основные причины, ведущие к заметному снижению электоральной популярности партии "Действие и солидарность".

2022-02-11T09:00+0200

2022-02-11T09:00+0200

2022-02-11T09:26+0200

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Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти

Данные социологических исследований показывают, что рейтинг политической партии "Действие и солидарность" (PAS) начинает падать, а все это происходит на фоне роста тарифов на энергоносители, продукты, топливо.Между тем эксперты выделяют ряд ошибок, которые совершает нынешняя власть. Они не только способствуют снижению ее популярности, но и приводят к печальным последствиям в экономике и сокращению платежеспособности населения.Почему это происходит? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Волницкий.По словам эксперта, эти люди, живущие за рубежом, постоянно общаются со своими родственниками в Молдове, покрывая их затраты через денежные переводы, особенно это касается тех, у кого в республике остались престарелые родители - пенсионеры, которые выжить в одиночку практически не могут."Любая власть, которая приходит к управлению страной, теряет в рейтинге. Отчасти это объясняется тем, что многие избиратели голосовали, руководствуясь эмоциями. С другой стороны, некоторые не оправдывают завышенных предвыборных ожиданий людей", - добавил Волницкий.Политический аналитик подчеркнул, что подобной участи по снижению рейтинга не может избежать ни одна партия, которая сменяет во власти другую. Волницкий добавил, что ни одна партия или альянс, которые приходили к власти в стране, не пошли по другому сценарию, однако в случае с PAS отличия есть.Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% ( минус 0,4 процентного пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то за PAS готовы были бы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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