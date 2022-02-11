https://ru.sputnik.md/20220211/prognoz-pogody-48795524.html
Самый точный прогноз погоды: потеплеет еще сильнее
Самый точный прогноз погоды: потеплеет еще сильнее
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции - 11 12 февраля Gismeteo
2022-02-11T07:00+0200
2022-02-11T07:00+0200
2022-02-11T09:14+0200
прогноз
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11.В последующие дни также будет теплая погода: 12 февраля ожидается до +9. Такой же температурный режим продержится до 14 февраля. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыВ православном календаре отмечается память священномученика Игнатия Богоносца.Он был родом из Сирии и вместе со святым Поликарпом являлся учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий был вторым архиепископом Антиохийским, преемником епископа Евода, святого апостола от семидесяти.На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".Особенно популярны на Игнатия были погодные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру. Также верили, что какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.Считалось, что можно узнать погоду и по дыму из трубы: если он идет коромыслом, значит, скоро потеплеет.Кроме того, оттепель предвещал и особый шум леса, а также быстрое затухание золы в печи или медленный розжиг поленьев.
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прогноз, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: потеплеет еще сильнее
07:00 11.02.2022 (обновлено: 09:14 11.02.2022) Подписаться на
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11.
В последующие дни также будет теплая погода: 12 февраля ожидается до +9. Такой же температурный режим продержится до 14 февраля. Осадков не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
В православном календаре отмечается память священномученика Игнатия Богоносца.
Он был родом из Сирии и вместе со святым Поликарпом являлся учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий был вторым архиепископом Антиохийским, преемником епископа Евода, святого апостола от семидесяти.
На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".
Особенно популярны на Игнатия были погодные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру. Также верили, что какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.
Считалось, что можно узнать погоду и по дыму из трубы: если он идет коромыслом, значит, скоро потеплеет.
Кроме того, оттепель предвещал и особый шум леса, а также быстрое затухание золы в печи или медленный розжиг поленьев.