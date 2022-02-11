https://ru.sputnik.md/20220211/riskov-byudzhetnykh-neplatezhey-v-moldove-net-minfin-48816323.html

Рисков бюджетных неплатежей в Молдове нет - Минфин

Рисков бюджетных неплатежей в Молдове нет - Минфин

Министерство отчиталось по доходам и расходам национального публичного бюджета в январе.

2022-02-11T12:48+0200

2022-02-11T12:48+0200

2022-02-11T12:48+0200

минфин молдовы

бюджет

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. В январе доходы национального публичного бюджета Республики Молдова составили 5,9 миллиарда леев, увеличившись на 0,8 миллиарда леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.Расходы составили 6 миллиардов леев, что по сравнению с тем же периодом 2021 года больше на 0,8 миллиарда, сообщает Минфин.Таким образом, отмечает министерство, исполнение бюджета завершилось с дефицитом в размере 0,1 миллиарда леев. Остатки средств на бюджетных счетах составили 12,6 миллиарда леев.Увеличила перечисления в бюджет Налоговая служба. В январе поступления составили 1,8 миллиарда леев, что на 0,2 миллиарда больше, чем в январе 2021 года. Таможня также отчиталась о росте доходов — перечислено 1,9 миллиарда, с ростом на 0,4 миллиарда. Минфин утверждает, что обеспечил выполнение всех платежных обязательств за январь, все платежи полностью профинансированы.

https://ru.sputnik.md/20220103/tamozhennaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-47726859.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минфин молдовы, бюджет, в молдове