https://ru.sputnik.md/20220211/situatsiya-v-ukrainskom-uregulirovanii-patovaya-kozak-48809811.html

Ситуация в украинском урегулировании патовая - Козак

Ситуация в украинском урегулировании патовая - Козак

В Берлине поздно вечером 10 февраля завершились переговоры представителей "нормандской четверки".

2022-02-11T12:12+0200

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россия

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минские соглашения

донбасс

берлин

нормандский формат

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Патовой назвал ситуацию в украинском урегулировании заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта, передает РИА Новости.В Берлине 10 февраля прошли "нормандские" переговоры политсоветников, они продолжались почти 9 часов.Козак при этом подчеркнул последовательную позицию России - "строго придерживаться Минских соглашений".Согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы в ходе прошедших переговоров добиться не удалось, поэтому письменный документ не получился, заявил Козак.Дмитрий Козак также отметил: никому неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом."Позиция Киева по этому вопросу, каким они видят Донбасс после завершения конфликта в составе Украины, никому неизвестна. Вы не найдете ни в нормандском формате, ни в минском переговорном процессе ответов на этот вопрос... Они держат это в секрете уже восемь лет", - сказал замглавы администрации президента РФ.По его словам, сказать, насколько Украина готова решить конфликт в Донбассе военным путем, пока весьма трудно.Не увидел Козак на переговорах политсоветников и готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по Минским соглашениям."Готовности надавить на Киев я не увидел. Увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую продолжала в течении предыдущих восьми лет. Если откровенно", - заявил он.По вопросу о возможных инициативах в переговорах в контактной группе представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу".Дмитрий Козак проинформировал, что представители РФ, Франции и Германии договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить поведение Украины и при необходимости, если будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, "вмешаться, чтобы оказаться содействие, чтобы стороны договорились".Однако разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер", заявил замглавы администрации президента РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей>>>Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения>>>Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины>>>

https://ru.sputnik.md/20220208/putin-minskim-soglasheniyam-po-ukraine-alternativy-net-48685221.html

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-rasskazal-pochemu-nuzhno-zastavit-kiev-vypolnyat-minskie-dogovorennosti-48398825.html

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в мире, минские соглашения, донбасс, берлин, нормандский формат, дмитрий козак