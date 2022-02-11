https://ru.sputnik.md/20220211/skonchala-evgeniya-brik-48810099.html
Скончалась звезда фильмов "Стиляги" и "Елки 1914" Евгения Брик
Скончалась звезда фильмов "Стиляги" и "Елки 1914" Евгения Брик
Российская актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет
2022-02-11T13:40+0200
2022-02-11T13:40+0200
2022-02-11T13:45+0200
россия
актриса
фильм
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Российская актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет, передает РИА Новости. Актриса известна по ролям в фильмах "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Елки 1914". О смерти Брик сообщила в Facebook журналистка Екатерина Гордеева."Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", — написала Гордеева в соцсети.Гордеева добавила, что у Брик осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Журналистка выразила им соболезнования и "огромное сочувствие", а также пожелала родным сил справиться с трагедией.Евгения Брик (имя при рождении - Хиривская) — актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги" 2008 года, "Географ глобус пропил" 2013 года, "Оттепель" 2013 года, "Темный мир: Равновесие" 2013 года, "Елки 1914" 2014 года, "Бомба" 2020 года. Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами "Стиляги" 2008 года, "Оттепель" 2013 года, "Одесса" 2018 года, "Подмосковные вечера" 1994 года и другими.
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Скончалась звезда фильмов "Стиляги" и "Елки 1914" Евгения Брик
13:40 11.02.2022 (обновлено: 13:45 11.02.2022) Подписаться на
Актриса ушла из жизни из-за болезни, которую долго скрывала.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik.
Российская актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет, передает РИА Новости
. Актриса известна по ролям в фильмах "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Елки 1914". О смерти Брик сообщила в Facebook журналистка Екатерина Гордеева.
"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", — написала Гордеева в соцсети.
Гордеева добавила, что у Брик осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Журналистка выразила им соболезнования и "огромное сочувствие", а также пожелала родным сил справиться с трагедией.
Евгения Брик (имя при рождении - Хиривская) — актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как "Стиляги" 2008 года, "Географ глобус пропил" 2013 года, "Оттепель" 2013 года, "Темный мир: Равновесие" 2013 года, "Елки 1914" 2014 года, "Бомба" 2020 года. Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами "Стиляги" 2008 года, "Оттепель" 2013 года, "Одесса" 2018 года, "Подмосковные вечера" 1994 года и другими.