https://ru.sputnik.md/20220211/soobschayut-reshenii-nato-razmestit-kontingenty-rumynii-bolgarii-slovakii-48815076.html
СМИ сообщают о решении НАТО разместить контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
СМИ сообщают о решении НАТО разместить контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
Многонациональные контингенты могут быть размещены в Румынии, Болгарии и Словакии уже нынешней весной.
2022-02-11T13:17+0200
2022-02-11T13:17+0200
2022-02-11T13:40+0200
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Североатлантический альянс принял предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства DPA.DPA также информирует, что министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, затем последует официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция. По данным агентства, в кругах альянса заявляют, что усиление присутствия - это "реакция на поведение России".Между тем переброска в Румынию войск США и других стран НАТО уже началась.На военной базе Михая Когэлничану в Румынии президент Клаус Йоханнис и глава НАТО Йенс Столтенберг сделали ряд заявлений, касающихся размещения сил НАТО в Румынии. Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия сил НАТО на территории Румынии.Столтенберг заверил Йоханниса в том, что в случае необходимости НАТО готово действовать быстро и решительно."Мы готовы действовать. Президент США объявил, что готов выделить еще 8500 военнослужащих для сил реагирования НАТО, которые смогут быстро оказаться в Румынии, если в этом будет острая необходимость", — сказал Столтенберг.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, нато, румыния, болгария, словакия, контингент
СМИ сообщают о решении НАТО разместить контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
13:17 11.02.2022 (обновлено: 13:40 11.02.2022) Подписаться на
Многонациональные контингенты могут быть размещены в Румынии, Болгарии и Словакии уже нынешней весной.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik.
Североатлантический альянс принял предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение агентства DPA.
"Тридцать стран-членов НАТО на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - передает источник.
DPA также информирует, что министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, затем последует официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.
Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция. По данным агентства, в кругах альянса заявляют, что усиление присутствия - это "реакция на поведение России".
Между тем переброска в Румынию войск США и других стран НАТО уже началась.
На военной базе Михая Когэлничану в Румынии президент Клаус Йоханнис и глава НАТО Йенс Столтенберг сделали ряд заявлений, касающихся размещения сил НАТО в Румынии. Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия сил НАТО на территории Румынии.
Столтенберг заверил Йоханниса в том, что в случае необходимости НАТО готово действовать быстро и решительно.
"Мы готовы действовать. Президент США объявил, что готов выделить еще 8500 военнослужащих для сил реагирования НАТО, которые смогут быстро оказаться в Румынии, если в этом будет острая необходимость", — сказал Столтенберг.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.