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https://ru.sputnik.md/20220211/spasateli-iz-za-lozhnykh-vyzovov-mozhet-byt-tragediya-48809896.html
Спасатели: из-за ложных вызовов может случиться трагедия
Спасатели: из-за ложных вызовов может случиться трагедия
Из-за ложных вызовов в службу 112 спасатели не успевают на случаи реального риска.
2022-02-11T10:53+0200
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общество
в молдове
молдова
спасатели
ложный звонок
пожарные
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Ложные вызовы мешают пожарным вовремя реагировать на реальные чрезвычайные ситуации. Такое заявление сделали в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным ГИЧС, с начала года спасатели отреагировали на 48 ложных вызовов. В 2021 году было зарегистрировано 383 таких обращения. Также в ведомстве призвали не обращаться в службу 112 без серьезной необходимости. Спасатели привели один из последних случаев, когда очевидцы сообщили о возможном падении информационного панно в населенном пункте Кетросу Новоаненского района. Прибыв на место, пожарные установили, что все действительно так, но во время выполнения этого вызова поступило сообщение о пожаре в пригороде Сынжера. Как рассказали в ГИЧС, среди наиболее частых ложных обращений: сообщения о бомбе, попытки суицида и другое. По данным спасателей, ложные вызовы также провоцируют лишние траты из госбюджета.Европейский день единой службы 112 отмечается 11 февраля.Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности&gt;&gt;&gt;Взрыва чудом не случилось: на трассе в Молдове перевернулся бензовоз&gt;&gt;&gt;Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20211221/telefonnoe-khuliganstvo-skolko-lozhnykh-zvonkov-poluchayut-operatory-sluzhby-112-47384111.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, спасатели, ложный звонок, пожарные

Спасатели: из-за ложных вызовов может случиться трагедия

10:53 11.02.2022 (обновлено: 10:57 11.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
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Юлия Липовая
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В ГИЧС Молдовы представили новую статистику о поступивших в Службу спасения ложных вызовах.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Ложные вызовы мешают пожарным вовремя реагировать на реальные чрезвычайные ситуации. Такое заявление сделали в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным ГИЧС, с начала года спасатели отреагировали на 48 ложных вызовов. В 2021 году было зарегистрировано 383 таких обращения.
Также в ведомстве призвали не обращаться в службу 112 без серьезной необходимости. Спасатели привели один из последних случаев, когда очевидцы сообщили о возможном падении информационного панно в населенном пункте Кетросу Новоаненского района. Прибыв на место, пожарные установили, что все действительно так, но во время выполнения этого вызова поступило сообщение о пожаре в пригороде Сынжера.

"На место пожара отправили бригаду из Кишинева, потому что ответственная команда из Добруджи не успевала подъехать по причине выезда на Кетросу. В таких обстоятельствах увеличивается время реагирования на по-настоящему опасные ситуации", - уточнили спасатели.

Как рассказали в ГИЧС, среди наиболее частых ложных обращений: сообщения о бомбе, попытки суицида и другое. По данным спасателей, ложные вызовы также провоцируют лишние траты из госбюджета.
Европейский день единой службы 112 отмечается 11 февраля.
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