https://ru.sputnik.md/20220211/test-karantin-angliya-covid-pravila-puteshestvennik-48812990.html

Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников

Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников

Британия отменяет тесты на ковид для привитых путешественников и карантин для непривитых

2022-02-11T16:19+0200

2022-02-11T16:19+0200

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коронавирус

великобритания

тест

карантин

правила

путешественник

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. С пятницы, 11 февраля, Великобритания отменяет 10-дневный карантин для непривитых от COVID-19 путешественников, передает РИА Новости. Вакцинированные туристы не должны больше сдавать ПЦР-тест для въезда в страну. Речь идет о привитых признанными в Британии вакцинами. Полностью вакцинированными считаются получившие две дозы вакцин Covaxin, Moderna, Novavax (Nuvaxovid and Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Beijing, Sinovac-CoronaVac или одну дозу вакцины Janssen.По словам министра транспорта Британии Гранта Шэппса, необходимость тестов для полностью вакцинированных людей себя изжила.Детям до 18 лет тесты для въезда в Великобританию не нужны.Прибывающие в Британию, которые не расцениваются как полностью вакцинированные, должны подтверждать отсутствие коронавируса ПЦР-тестом и больше не должны находиться на карантине.При этом форму для прибывающих в Британию по-прежнему должны заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.Кроме того, с 11 февраля Британия будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран, в том числе Китая, Мексики, Ирана, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.Почему в Молдове нет вакцины "Спутник V" >>>Жителям Греции, не сделавшим бустер, аннулируют сертификат о вакцинации >>>Кабмин Украины обновил правила въезда в страну >>>

https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html

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великобритания, тест, карантин, правила, путешественник