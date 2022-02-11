https://ru.sputnik.md/20220211/test-karantin-angliya-covid-pravila-puteshestvennik-48812990.html
Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников
Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников
Британия отменяет тесты на ковид для привитых путешественников и карантин для непривитых
2022-02-11T16:19+0200
2022-02-11T16:19+0200
2022-02-11T16:43+0200
коронавирус
великобритания
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путешественник
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. С пятницы, 11 февраля, Великобритания отменяет 10-дневный карантин для непривитых от COVID-19 путешественников, передает РИА Новости. Вакцинированные туристы не должны больше сдавать ПЦР-тест для въезда в страну. Речь идет о привитых признанными в Британии вакцинами. Полностью вакцинированными считаются получившие две дозы вакцин Covaxin, Moderna, Novavax (Nuvaxovid and Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Beijing, Sinovac-CoronaVac или одну дозу вакцины Janssen.По словам министра транспорта Британии Гранта Шэппса, необходимость тестов для полностью вакцинированных людей себя изжила.Детям до 18 лет тесты для въезда в Великобританию не нужны.Прибывающие в Британию, которые не расцениваются как полностью вакцинированные, должны подтверждать отсутствие коронавируса ПЦР-тестом и больше не должны находиться на карантине.При этом форму для прибывающих в Британию по-прежнему должны заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.Кроме того, с 11 февраля Британия будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран, в том числе Китая, Мексики, Ирана, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.Почему в Молдове нет вакцины "Спутник V" >>>Жителям Греции, не сделавшим бустер, аннулируют сертификат о вакцинации >>>Кабмин Украины обновил правила въезда в страну >>>
https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html
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великобритания, тест, карантин, правила, путешественник
Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников
16:19 11.02.2022 (обновлено: 16:43 11.02.2022) Подписаться на
Также Британия начала признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. С пятницы, 11 февраля, Великобритания отменяет 10-дневный карантин для непривитых от COVID-19 путешественников, передает РИА Новости. Вакцинированные туристы не должны больше сдавать ПЦР-тест для въезда в страну. Речь идет о привитых признанными в Британии вакцинами. Полностью вакцинированными считаются получившие две дозы вакцин Covaxin, Moderna, Novavax (Nuvaxovid and Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Beijing, Sinovac-CoronaVac или одну дозу вакцины Janssen.
По словам министра транспорта Британии Гранта Шэппса, необходимость тестов для полностью вакцинированных людей себя изжила.
Детям до 18 лет тесты для въезда в Великобританию не нужны.
Прибывающие в Британию, которые не расцениваются как полностью вакцинированные, должны подтверждать отсутствие коронавируса ПЦР-тестом и больше не должны находиться на карантине.
При этом форму для прибывающих в Британию по-прежнему должны заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.
Кроме того, с 11 февраля Британия будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран, в том числе Китая, Мексики, Ирана, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.