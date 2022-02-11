https://ru.sputnik.md/20220211/troe-moshennikov-obmanuli-kompanii-na-75-milliona-leev-48813938.html
Трое мошенников обманули компании на 7,5 миллиона леев
Трое мошенников обманули компании на 7,5 миллиона леев
Трое мошенников обманным путем выманили у частных лиц и компании 7,5 миллиона леев.
2022-02-11T12:35+0200
2022-02-11T12:35+0200
2022-02-11T12:35+0200
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мошенники
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Трое мужчин задержаны по делу о мошенничестве, они обманули несколько компаний и частных лиц на 7,5 миллионов леев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным прокуратуры, подозреваемые - трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет.Как отметили в ведомстве, злоумышленники брали на себя обязательства поставлять сельскохозяйственную продукцию из Украины, запрашивали деньги авансом, но товара заказчики так и не видели. По данным следствия, на протяжении 2020-2021 годов несколько человек из одной компании договорились с администраторами другой компании из Молдовы незаконно приобретать имущество третьих лиц."Под предлогом сохранения долгосрочных экономических отношений для доставки сельхозпродукции, импортируемой из Украины, трое сотрудников этих компаний получили от нескольких компаний и лиц более 7,5 миллионов леев", - уточнили в Генпрокуратуре. До сих пор обещанная сельхозпродукция так и не была доставлена. По этому делу прошло 13 обысков в автомобилях и в квартирах подозреваемых. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты Молдовы и Украины, компьютерная техника, черновые записи, SIM-карты, контракты, а также печати компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Как мошенники своровали два миллиона леев с банковских карт>>>Осторожно: новый вид мошенничества в Молдове>>>Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников
https://ru.sputnik.md/20220208/obyski-na-tamozhne-kto-pod-podozreniem-u-pravookhraniteley-48686953.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, мошенники, обман
Трое мошенников обманули компании на 7,5 миллиона леев
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Из-за мошеннических действий серьезный урон понесли не только компании, но и частные лица.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Трое мужчин задержаны по делу о мошенничестве, они обманули несколько компаний и частных лиц на 7,5 миллионов леев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По данным прокуратуры, подозреваемые - трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники брали на себя обязательства поставлять сельскохозяйственную продукцию из Украины, запрашивали деньги авансом, но товара заказчики так и не видели.
По данным следствия, на протяжении 2020-2021 годов несколько человек из одной компании договорились с администраторами другой компании из Молдовы незаконно приобретать имущество третьих лиц.
"Под предлогом сохранения долгосрочных экономических отношений для доставки сельхозпродукции, импортируемой из Украины, трое сотрудников этих компаний получили от нескольких компаний и лиц более 7,5 миллионов леев", - уточнили в Генпрокуратуре.
До сих пор обещанная сельхозпродукция так и не была доставлена.
По этому делу прошло 13 обысков в автомобилях и в квартирах подозреваемых. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты Молдовы и Украины, компьютерная техника, черновые записи, SIM-карты, контракты, а также печати компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.