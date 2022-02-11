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Цены на топливо бьют новые рекорды: данные НАРЭ

Цены на топливо бьют новые рекорды: данные НАРЭ

Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 12-14 февраля 2022 года.

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 12, 13 и 14 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на десять банов, до 23,84 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 20,75 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.Транспортный коллапс в Кишиневе: люди шли пешком>>>Сколько продолжится рост цен на топливо>>>Шокирующий прогноз: сколько будет стоить бензин в марте>>>В Молдове вырастут тарифы на междугородние перевозки>>>

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