https://ru.sputnik.md/20220211/voditeli-vnimanie-v-kishineve-perekroyut-chast-ulits-48805115.html

Водители, внимание: в Кишиневе перекроют часть улиц

Водители, внимание: в Кишиневе перекроют часть улиц

Полиция информирует водителей в молдавской столице о том, что часть улиц в центре города будет закрыта для движения.

2022-02-11T09:09+0200

2022-02-11T09:09+0200

2022-02-11T09:27+0200

в молдове

кишинев

перекрытие улицы

общество

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Главная инспекция полиции (ГИП) информирует всех водителей о том, что в пятницу, 11 февраля, на некоторых улицах в центре Кишинева будет ограничено дорожное движение.Как сообщает пресс-служба ГИП, ограничение движения последует в связи с официальным визитом в Кишинев представителей правительства Румынии. В пятницу во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Ожидается, что по итогам заседания стороны подпишут Соглашение об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и о строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны>>>Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии>>>Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для Молдовы>>>

https://ru.sputnik.md/20220210/ulitsa-tsentr-kishinev-remont-48794454.html

кишинев

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, кишинев, перекрытие улицы