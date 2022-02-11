https://ru.sputnik.md/20220211/voditeli-vnimanie-v-kishineve-perekroyut-chast-ulits-48805115.html
Водители, внимание: в Кишиневе перекроют часть улиц
Водители, внимание: в Кишиневе перекроют часть улиц
Полиция информирует водителей в молдавской столице о том, что часть улиц в центре города будет закрыта для движения.
2022-02-11T09:09+0200
2022-02-11T09:09+0200
2022-02-11T09:27+0200
в молдове
кишинев
перекрытие улицы
общество
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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Главная инспекция полиции (ГИП) информирует всех водителей о том, что в пятницу, 11 февраля, на некоторых улицах в центре Кишинева будет ограничено дорожное движение.Как сообщает пресс-служба ГИП, ограничение движения последует в связи с официальным визитом в Кишинев представителей правительства Румынии. В пятницу во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Ожидается, что по итогам заседания стороны подпишут Соглашение об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и о строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны>>>Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии>>>Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для Молдовы>>>
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Ирина Каруш
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в молдове, кишинев, перекрытие улицы
Водители, внимание: в Кишиневе перекроют часть улиц
09:09 11.02.2022 (обновлено: 09:27 11.02.2022) Подписаться на
Полиция информирует водителей в молдавской столице о том, что часть улиц в центре города будет закрыта для движения.
КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Главная инспекция полиции (ГИП) информирует всех водителей о том, что в пятницу, 11 февраля, на некоторых улицах в центре Кишинева будет ограничено дорожное движение.
Как сообщает пресс-служба ГИП, ограничение движения последует в связи с официальным визитом в Кишинев представителей правительства Румынии.
"На протяжении всего визита 250 патрульных будут контролировать и регулировать поток транспорта. В связи с этим просим водителей выполнять указания патрульных и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения", - отмечается в сообщении полиции.
В пятницу во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.
Ожидается, что по итогам заседания стороны подпишут Соглашение об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и о строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.