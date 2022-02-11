https://ru.sputnik.md/20220211/zasedanie-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-kakie-dokumenty-budut-podpisany-48800454.html

Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны

Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны

В пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.

2022-02-11T07:30+0200

2022-02-11T07:30+0200

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молдова

румыния

правительство

заседание

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. По итогам совместного заседания правительств Молдовы и Румынии планируется подписание Соглашения об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.Подписание всех трех документов одобрило правительство Молдовы на заседании 9 февраля.В рамках соглашения об использовании финансовой помощи Молдова сможет получить лишь часть из 100 миллионов евро.Власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет Молдова смогла получить лишь 35 миллионов из этой суммы.Выдача оставшейся суммы была приостановлена при прошлых составах правительства.Соглашение о снижении тарифов на предоставление услуг международного роуминга и международной связи устанавливает более доступные цены на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, а также на регулярные международные звонки между двумя странами.Соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген позволит соединить дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш – Яссы – Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев – Унгены.Планируется, что правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20220208/gavrilitsa-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48692962.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, румыния, правительство, заседание