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Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны
Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны
В пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.
2022-02-11T07:30+0200
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молдова
румыния
правительство
заседание
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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. По итогам совместного заседания правительств Молдовы и Румынии планируется подписание Соглашения об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.Подписание всех трех документов одобрило правительство Молдовы на заседании 9 февраля.В рамках соглашения об использовании финансовой помощи Молдова сможет получить лишь часть из 100 миллионов евро.Власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет Молдова смогла получить лишь 35 миллионов из этой суммы.Выдача оставшейся суммы была приостановлена при прошлых составах правительства.Соглашение о снижении тарифов на предоставление услуг международного роуминга и международной связи устанавливает более доступные цены на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, а также на регулярные международные звонки между двумя странами.Соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген позволит соединить дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш – Яссы – Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев – Унгены.Планируется, что правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20220208/gavrilitsa-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48692962.html
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Евгений Чебан
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молдова, румыния, правительство, заседание

Заседание правительств Молдовы и Румынии: какие документы будут подписаны

07:30 11.02.2022 (обновлено: 09:53 11.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausȘedința comună a guvernelor Republicii Moldova și României
Ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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В пятницу, 11 февраля, во Дворце республики в Кишиневе пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.
КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. По итогам совместного заседания правительств Молдовы и Румынии планируется подписание Соглашения об использовании безвозмездно выделенной Молдове Румынией помощи в размере 100 миллионов евро, о взаимном снижении стоимости роуминга и строительстве нового моста через реку Прут в районе Унген.
Подписание всех трех документов одобрило правительство Молдовы на заседании 9 февраля.
В рамках соглашения об использовании финансовой помощи Молдова сможет получить лишь часть из 100 миллионов евро.
Власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет Молдова смогла получить лишь 35 миллионов из этой суммы.
Выдача оставшейся суммы была приостановлена при прошлых составах правительства.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
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Гаврилица: Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии
8 февраля, 10:51
Соглашение о снижении тарифов на предоставление услуг международного роуминга и международной связи устанавливает более доступные цены на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, а также на регулярные международные звонки между двумя странами.
Соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген позволит соединить дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш – Яссы – Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев – Унгены.
Планируется, что правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.
Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.
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