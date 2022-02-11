https://ru.sputnik.md/20220211/zayavleniya-moldova-romania-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-48826346.html

Заявления премьеров Молдовы и Румынии по случаю совместного заседания кабминов

Заявления премьеров Молдовы и Румынии по случаю совместного заседания кабминов

Главы правительств Молдовы и Румынии делали заявления перед и после совместного заседания кабинетов министров.

2022-02-11T15:02+0200

2022-02-11T15:02+0200

2022-02-11T15:29+0200

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КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Румынская товарная биржа создаст торговые площадки для транзакции природного газа и электроэнергии на 2022 год. В связи с этим была создана биржа East Energy, которая обеспечит Молдову такими площадками. Такое заявление сделал в пятницу премьер-министр Румынии Николае-Ионел Чукэ в начале совместного заседания правительств Молдовы и Румынии. "Для модернизации энергетического рынка Молдовы, а также для прозрачной конкуренции с европейскими представителями румынская товарная биржа уже учредила East Energy, которая готова предложить торговые площадки с природным газом и электроэнергией на условиях конкурентоспособности, прозрачности и недискриминации", - отметил премьер Румынии. Чукэ также напомнил, что Бухарест оказывал поддержку Кишиневу и в период пандемии, а также выделял средства на стипендии студентам и развитие образования. Румынский премьер также напомнил, что правительства Молдовы и Румынии три месяца назад подписали в Бухаресте Декларацию о сотрудничестве в экономической и инвестиционной сфере. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выделила среди главных достижений двух правительств - Соглашение о снижении тарифа на роуминг и международные звонки между двумя странами."Молдова впервые подписала такое соглашение с государством Европейского союза, выгода будет ощущаться на кармане каждого гражданина. Автодорожный мост через Прут от Унген станет первым шагом к тому, чего мы хотим, - трансграничной агломерации", - уточнила Гаврилица.По итогам совместного заседания стороны пописали ряд важных соглашений, деклараций, протоколов и других документов о сотрудничестве.

https://ru.sputnik.md/20220211/moldova-romania-podpisali-vazhnye-soglasheniya-48820664.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, румыния, соглашение, заявления, наталья гаврилица