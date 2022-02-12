https://ru.sputnik.md/20220212/alina-stremous-o-svoikh-uspekhakh-v-pekine-ochen-khoroshiy-rezultat-dlya-moldovy-48854074.html

Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине

Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине

Алина Стремоус, показавшая исторический для Молдовы результат на Олимпиаде в Пекине, подвела итоги прошедших стартов и поделилась надеждами на будущие.

2022-02-12T13:25+0200

2022-02-12T13:25+0200

2022-02-12T13:25+0200

олимпиада в пекине-2022

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биатлон

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Выступающая за Республику Молдова на Олимпиаде в Пекине биатлонистка Алина Стремоус довольна своим результатом в спринтерской гонке. В пятницу спортсменка заняла 10-е место в спринте на 7,5 километров. Своими впечатлениями она поделилась в интервью для Национального олимпийского комитета РМ.Комментируя предыдущий старт, который состоялся 7 февраля, спортсменка призналась, что ей "не хватило концентрации". "Я, конечно, надеялась на лучшее место, чем 37-е, но ошибаться не стоило. Это был урок для меня и я попыталась наверстать упущенное в спринте", - отметила биатлонистка.В воскресенье, 13 февраля, Стремоус вместе с другой спортсменкой, выступающей за Молдову, Аллой Гиленко, выйдут на олимпийский старт в гонке преследования. Спортсменка отметила хорошие условия, которые устроители ОИ в Пекине создали для спортсменов. "К сожалению, мы находимся в периоде пандемии, что совсем не приятно. Но здорово, что я дебютировала на Олимпиаде. Я надеюсь, что все мы добьемся хороших результатов для Республики Молдова", - заявила биатлонистка.Женская гонка преследования на 10 километров пройдет 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта выйдут мужчины. В этой гонке сможет принять участие не только Павел Магазеев, но и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки, но, как сообщили в национальной профильной федерации, в спринте он выступит, так как вылечился от COVID-19.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине>>>Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна>>>Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, молдова, биатлон