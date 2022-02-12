https://ru.sputnik.md/20220212/blinken-pozvonil-lavrovu-o-chem-oni-govorili-48859641.html

Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили

Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили

Глава российского МИД заявил, что пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели.

2022-02-12T15:32+0200

2022-02-12T15:32+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу глава МИД России Сергей Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике, сообщает МИД России.Сергей Лавров также заявил, что реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.В ходе телефонного разговора с Энтони Блинкеном Сергей Лавров подчеркнул, что пропагандистская кампания США и их союзников о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели."Министр (Лавров) подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - говорится в документе.Телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны, информирует МИД России.МИД России не принимает "коллективный" ответ НАТО и ЕС на письмо Лаврова>>>Утопить в словоблудии требования России не получится – Рябков>>>Запад решает, как наказать Россию>>>

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-moskva-khochet-chtoby-s-ney-rabotali-chestno-48392207.html

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в мире, политика, сергей лавров, сша