Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили
15:32 12.02.2022 (обновлено: 15:58 12.02.2022)
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
Глава российского МИД заявил, что пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу глава МИД России Сергей Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике, сообщает МИД России.
"Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - отмечается в сообщении.
Сергей Лавров также заявил, что реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.
"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", - говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора сторон.
В ходе телефонного разговора с Энтони Блинкеном Сергей Лавров подчеркнул, что пропагандистская кампания США и их союзников о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели.
"Министр (Лавров) подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - говорится в документе.
Телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны, информирует МИД России.
28 января, 11:17