https://ru.sputnik.md/20220212/covid-19-v-moldove-rastet-chislo-tyazhelykh-bolnykh-48833130.html

COVID-19 в Молдове: растет число тяжелых больных

COVID-19 в Молдове: растет число тяжелых больных

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-12T09:36+0200

2022-02-12T09:36+0200

2022-02-12T10:17+0200

коронавирус

в молдове

статистика

минздрав

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 2553 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано девять случаев "импорта" инфекции: три - из Украины, два - из России, по одному - из Румынии, Франции, Великобритании и Испании.За минувшие сутки проведено 12 770 тестов, в том числе 8590 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 482 842.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 107 случаев инфицирования: 30 - у врачей, 50 - у медсестер, 27 - у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2820 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 230 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 38 человек).В то же время за сутки выздоровели 4677 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 433 664.Минздрав сообщает о 31 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 924.Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса>>>Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома>>>Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер>>>

https://ru.sputnik.md/20220209/v-kishineve-prinyaty-novye-antikoronavirusnye-ogranicheniya-48751527.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, статистика, минздрав