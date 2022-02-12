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Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220212/dva-moldavskikh-biatlonista-zanyali-79-e-i-93-e-mesta-v-sprinte-48856604.html
Два молдавских биатлониста заняли 79-е и 93-е места в спринте
Два молдавских биатлониста заняли 79-е и 93-е места в спринте
Гонка преследования ждет биатлонистов сборной Молдовы уже в воскресенье.
2022-02-12T13:02+0200
2022-02-12T13:31+0200
олимпиада в пекине-2022
олимпиада
пекин
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх молдавский биатлонист Павел Магазеев финишировал на 79-м месте в спринте на 10 километров. Его сокомандник Максим Макаров занял 93-е место.В воскресенье, 13 февраля, молдавские биатлонисты выйдут на старт гонки преследования.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220207/moldavskie-biatlonistki-debyutirovali-olimpiyskikh-igrakh-48670013.html
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олимпиада, пекин, молдова, биатлон

Два молдавских биатлониста заняли 79-е и 93-е места в спринте

13:02 12.02.2022 (обновлено: 13:31 12.02.2022)
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкОлимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022, на улице в Пекине
Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022, на улице в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Гонка преследования ждет биатлонистов сборной Молдовы уже в воскресенье.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх молдавский биатлонист Павел Магазеев финишировал на 79-м месте в спринте на 10 километров.
Его сокомандник Максим Макаров занял 93-е место.
В воскресенье, 13 февраля, молдавские биатлонисты выйдут на старт гонки преследования.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Биатлонистка Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
Олимпиада в Пекине-2022
Молдавские биатлонистки дебютировали на Олимпийских играх в Пекине
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