https://ru.sputnik.md/20220212/dva-moldavskikh-biatlonista-zanyali-79-e-i-93-e-mesta-v-sprinte-48856604.html

Два молдавских биатлониста заняли 79-е и 93-е места в спринте

Два молдавских биатлониста заняли 79-е и 93-е места в спринте

Гонка преследования ждет биатлонистов сборной Молдовы уже в воскресенье.

2022-02-12T13:02+0200

2022-02-12T13:02+0200

2022-02-12T13:31+0200

олимпиада в пекине-2022

олимпиада

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биатлон

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх молдавский биатлонист Павел Магазеев финишировал на 79-м месте в спринте на 10 километров. Его сокомандник Максим Макаров занял 93-е место.В воскресенье, 13 февраля, молдавские биатлонисты выйдут на старт гонки преследования.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220207/moldavskie-biatlonistki-debyutirovali-olimpiyskikh-igrakh-48670013.html

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