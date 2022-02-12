https://ru.sputnik.md/20220212/glava-federatsii-figurnogo-kataniya-rf-o-dopingovom-dele-valievoy-48849662.html

"Дикая история": глава Федерации фигурного катания РФ — о допинговом деле Валиевой

"Дикая история": глава Федерации фигурного катания РФ — о допинговом деле Валиевой

Руководитель профильной спортивной федерации прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой.

2022-02-12T10:51+0200

2022-02-12T10:51+0200

2022-02-12T10:51+0200

олимпиада в пекине-2022

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фигурное катание

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. "Дикой" назвал ситуацию с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, передает РИА Новости.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило11 февраля, что допинг-проба одиночницы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.Между тем Камила Валиева вновь лидирует по упоминанию в русскоязычных соцмедиа за минувший день в контексте Олимпиады, пользователи запускают хэштеги в ее поддержку, пишет РИА Новости. Агентство совместно с Brand Analytics провело исследование, посвященное Олимпиаде в Пекине.Талантливая российская фигуристка набрала в рейтинге 12 727 упоминаний. Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Игр. Для его построения было проанализировано более 50 миллионов сообщений.Самым вовлекающим стал Instagram-пост заместителя гендиректора "Газпром-Медиа" Тины Канделаки, которая в том числе отвечает за развитие "Матч ТВ", в поддержку Валиевой. "Девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается", - написала она. Канделаки заявила, что "уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, - ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией".На втором месте по вовлеченности стал Instagram-пост Олимпийского комитета России, посвященный Валиевой. ОКР заверяет, что примет исчерпывающие меры, чтобы сохранить честно завоеванную спортсменкой золотую медаль.В субботу утром пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина сообщила РИА Новости, что решение о допуске фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира Олимпиады в Пекине будет принято до 18 часов 12 февраля (время московское).Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение - после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. ITA сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство опротестуют это решение, дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>Программа выступления молдавских олимпийцев в Пекине>>>Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/matvienko-podderzhala-rossiyskuyu-figuristku-kamila-valieva-48843635.html

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