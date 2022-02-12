https://ru.sputnik.md/20220212/glavnye-chasy-moldovy-vnov-obreli-golos-48856052.html

Главные часы Молдовы вновь обрели голос

Главные часы Молдовы вновь обрели голос

Над площадью Великого национального собрания вновь разносится звук колокольного боя часов.

2022-02-12T14:35+0200

2022-02-12T14:35+0200

2022-02-12T14:35+0200

видео

в молдове

кишинев

триумфальная арка

часы

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Механизм, установленный в чреве одного из самых узнаваемых архитектурных символов Кишинева, около 150 лет назад изготовили австрийские мастера-часовщики. В начале девяностых деталь, ответственная за бой курантов, вышла из строя. Починка "винтажного" механизма оказалась непростой задачей.И если куранты на кишиневской Триумфальной арке – главные часы страны, то мастер Иван Граур, наверное, – главный молдавский часовщик. Его руками был произведен ремонт, и теперь каждый день он поднимается на арку, чтобы завести часы и проверить работу механизма.Часовщик вспоминает, что 50 лет назад бой курантов на Триумфальной арке Кишинева был слышен в радиусе нескольких кварталов. Ныне шумовое загрязнение молдавской столицы значительно снизило их слышимость. А значит, часы пройдут некоторую модернизацию, звук колоколов усилят с помощью современной электроники.Любопытно, что историки говорят: Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.В каком состоянии находится самый красивый в СССР Кишиневский цирк>>>Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном">>>IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма>>>

кишинев

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2022

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в молдове, кишинев, триумфальная арка, часы, видео