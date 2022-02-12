https://ru.sputnik.md/20220212/glavnye-chasy-moldovy-vnov-obreli-golos-48856052.html
Главные часы Молдовы вновь обрели голос
Главные часы Молдовы вновь обрели голос
Над площадью Великого национального собрания вновь разносится звук колокольного боя часов.
2022-02-12T14:35+0200
2022-02-12T14:35+0200
2022-02-12T14:35+0200
видео
в молдове
кишинев
триумфальная арка
часы
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Механизм, установленный в чреве одного из самых узнаваемых архитектурных символов Кишинева, около 150 лет назад изготовили австрийские мастера-часовщики. В начале девяностых деталь, ответственная за бой курантов, вышла из строя. Починка "винтажного" механизма оказалась непростой задачей.И если куранты на кишиневской Триумфальной арке – главные часы страны, то мастер Иван Граур, наверное, – главный молдавский часовщик. Его руками был произведен ремонт, и теперь каждый день он поднимается на арку, чтобы завести часы и проверить работу механизма.Часовщик вспоминает, что 50 лет назад бой курантов на Триумфальной арке Кишинева был слышен в радиусе нескольких кварталов. Ныне шумовое загрязнение молдавской столицы значительно снизило их слышимость. А значит, часы пройдут некоторую модернизацию, звук колоколов усилят с помощью современной электроники.Любопытно, что историки говорят: Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.В каком состоянии находится самый красивый в СССР Кишиневский цирк>>>Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном">>>IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма>>>
кишинев
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, кишинев, триумфальная арка, часы, видео
Главные часы Молдовы вновь обрели голос
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Куранты на Триумфальной арке в центре молдавской столицы молчали долгие годы, и вот над площадью Великого национального собрания вновь разносится звук колокольного боя часов.
Механизм, установленный в чреве одного из самых узнаваемых архитектурных символов Кишинева, около 150 лет назад изготовили австрийские мастера-часовщики. В начале девяностых деталь, ответственная за бой курантов, вышла из строя. Починка "винтажного" механизма оказалась непростой задачей.
"Для того, чтобы понять, в чем именно заключалась неисправность механизма, нужен был часовой мастер очень высокой квалификации. И нам удалось такого найти. Пришлось даже поднять некоторые старые технические документы. В итоге наш часовщик смог нужным образом соединить механизмы часов и колоколов", - говорит глава столичной муниципальной службы Autosalubritatе Игорь Гырля.
И если куранты на кишиневской Триумфальной арке – главные часы страны, то мастер Иван Граур, наверное, – главный молдавский часовщик. Его руками был произведен ремонт, и теперь каждый день он поднимается на арку, чтобы завести часы и проверить работу механизма.
"Работаю часовым мастером с 1975 года, всегда считал часовое дело своим призванием. Для меня не просто профессия, но страсть всей жизни. Поэтому, наверное, удается делать свою работу хорошо", - утверждает Граур.
Часовщик вспоминает, что 50 лет назад бой курантов на Триумфальной арке Кишинева был слышен в радиусе нескольких кварталов. Ныне шумовое загрязнение молдавской столицы значительно снизило их слышимость. А значит, часы пройдут некоторую модернизацию, звук колоколов усилят с помощью современной электроники.
"Мне, кишиневцу, всегда очень приятно слышать бой этих курантов, звуки которых навевают хорошие воспоминания и добавляют Кишиневу неповторимой атмосферы. Мы постараемся очень бережно провести работы, чтобы колокола зазвучали громче. Сам же 150-летний механизм останется в неприкосновенности, своем изначальном виде", - сообщил Игорь Гырля.
Любопытно, что историки говорят: Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.