Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала
14:15 12.02.2022 (обновлено: 14:38 12.02.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Почему одаренная 15-летняя фигуристка из России очутилась в центре едва ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания и чего ждать от развития этой истории.
Казалось, что более резонансных событий, чем ссора между Евгенией Медведевой и ее тренером Этери Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане и сенсационные уходы и последующие возращения в группу все той же Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной, в женском фигурном катании уже просто быть не может, отмечает колумнист РИА Новости.
Но тут на ледовой арене "Седые волосы болельщиков" появляется Камила Валиева с результатом своего допинг-теста и мгновенно оказывается главным действующим лицом чуть ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания.
То, что сейчас происходит вокруг Камилы Валиевой в олимпийском Пекине, можно описать лишь одним словом: безумие.
Положительный допинг-тест, сданный фигуристкой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, который она убедительно выиграла, теперь, как Дамоклов меч, устрашающе нависает не только над героической победой наших фигуристов в командном турнире Олимпиады, но и над всей дальнейшей карьерой Камилы.
Вот так вот, исподтишка
Главная трагедия в этой истории даже не в том, каким образом в организме 15-летнего создания оказался запрещенный спортсменам препарат триметазидин, а в том, когда именно об этом стало известно.
Результат пробы, взятой у Валиевой в декабре 2021-го и отправленный на исследование в лабораторию WADA в Стокгольм, должен был обнародован как минимум за две недели до начала Олимпиады (стандартный срок исследования — 20 дней), но о нем сообщили только 8 февраля этого года, то есть буквально на следующий день после окончания триумфального для наших фигуристов командного турнира в Пекине. Вот так совпадение.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Тренировки
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Тренировки
И правда, создалось ощущение, что эту информацию как будто специально придерживали и не оглашали заранее, до начала соревнований, чтобы у России не было никакой возможности в срочном порядке внести изменения в свой состав и результат выступления нашей сборной можно было потом одним махом аннулировать, лишив всю команду золотых медалей.
Как тут не вспомнить известную фразу журналиста Сергея Соседова, которая уже стала мемом: "Ну вот так вот — да, исподтишка, понимаете, — вот так вот хитровато, так неприлично! Это очень некрасиво!"
Если бы заранее стало известно о положительном результате допинг-теста Камилы, то фигуристку сразу заменили бы на Елизавету Туктамышеву, ни разу за свою карьеру не побывавшую на Олимпийских играх, а титанические усилия Марка Кондратюка, Ксении Синициной и Никиты Кацалапова, Александра Галлямова и Анастасии Мишиной в командных соревнованиях не были бы напрасными.
В этой истории с, возможно, специально задержанным оглашением результатов допинг-теста Валиевой, который якобы произошел из-за ковидных ограничений в стокгольмской лаборатории (как же удобно в любой момент списать все на ковид), в итоге драматически перемешались и геополитика, и подлость, и цинично растоптанный героизм с трагедией несбывшихся надежд.
Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
© Sputnik / Алексей Филиппов/
Ведь Камила впервые вышла на пекинский лед только 6 февраля, то есть через 43 (!) дня после взятия проб на чемпионате России, и времени для разбирательств с ее вопросом было более чем достаточно.
Подобное бюрократическое издевательство над спортсменами или просто преступная халатность, безусловно, способны морально опустошить и сильно ударить по чемпионскому настрою наших фигуристов, которым еще выступать в Пекине на индивидуальных стартах.
Получилась такая вот грязная многоходовочка: если Россия выиграет золото в командном турнире, тут же будет объявлено о допинге Валиевой. Туктамышева приехать в Пекин не успеет, а значит, весь пьедестал в женских соревнованиях не останется за россиянками, другие же фигуристы сборной России будут просто психологически раздавлены из-за непрекращающейся нервотрепки и терзающей неопределенности.
Но знаете, не на тех напали: русские никогда не сдаются.
В каждый поворот, в каждый взмах руки, в каждые скобки и выкрюки, в каждую дорожку шагов, в каждый прыжок на катке олимпийского Пекина наши фигуристы будут теперь с удвоенной страстью вкладывать всю свою спортивную мощь, характер, эмоции, весь свой феноменальный талант и мужество.
Россияне обязательно в такой наисложнейшей психологической атмосфере проявят свои бойцовские качества и покажут всему миру, кто действительно лучший на этой планете. Наши болельщики при этом просто обязаны оказать им максимальную поддержку и направить в Пекин миллионы лучей добра и пожеланий удачи.
А вот кому в первую очередь нужна наша защита и безграничная любовь — так это Камиле Валиевой.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир
Девочка на скользком шаре
Как так случилось, что в радиусе ста километров от Камилы Валиевой, главной фаворитки Олимпиады-2022, сильнейшей фигуристки планеты, вообще мог появиться этот злосчастный триметазидин?
После всех допинговых скандалов, многолетнего унизительного лишения наших спортсменов гимна и флага аптеки и лекарства должны были вызывать у них исключительно чувство подозрения и недоверия, а также желание даже близко к ним не приближаться без антидопинговой комиссии из сотен специалистов.
Российским спортсменам обязательно заранее нужно обладать всей полной информацией о составе лекарств и задумываться о возможных непоправимых последствиях не то что во время приема таблеток, а просто взяв их упаковку в руки, желательно при этом в перчатках.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКамила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
А тут препарат, который в профессиональном спорте запрещен уже более семи лет, улучшающий метаболизм миокарда и при обычных условиях принимаемый курсами минимум в один месяц, оказывается в организме юной спортсменки.
Каким образом триметазидин ("Предуктал") вообще оказался в жизни Валиевой? И в каком количестве она его принимала? Изначально ведь речь шла о микродозе, но в пятничном заявлении ITA (Международного агентства по тестированию) об этом уже ни слова.
Ответ на судьбоносные вопросы может дать только сама фигуристка и ее команда. Но от них пока никаких комментариев не поступало, оно и понятно: любое неосторожное слово может оказаться в этой истории роковым.
Существует дающая некоторую надежду версия, ранее уже озвученная спортивными юристами, что в случае с Камилой речь идет о некоем случайном "загрязнении", при котором запрещенное вещество единоразово и непреднамеренно попало в организм.
Подобная теория, скорее всего, и будет главным доводом адвокатов, защищающих нашу фигуристку в спортивном арбитражном суде CAS, который по инициативе МОК и ISU в оперативном порядке — в ближайшие дни — рассмотрит дело Камилы Валиевой.
Планируется, что заседание состоится до 15 февраля (дня, когда стартуют соревнования у фигуристок-одиночниц), чтобы окончательно внести ясность: сможет ли продолжить Камила участие в олимпийских играх и будет ли пересмотрен результат командного турнира.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает на командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка Камила Валиева выступает на командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине
© Sputnik / Grigory Sysoev/
Если заседание не состоится вовремя или будет перенесено, то страшнейшее давление на нашу фигуристку только продолжится, она будет вынуждена выступать в короткой и произвольных программах в нечеловечески сложной эмоциональной обстановке.
Но это, конечно, не самое страшное. За употребление триметазидина можно получить четыре года дисквалификации и последующую отмену всех результатов спортсменки после дня взятия пробы с обнаруженным в ней допингом — то есть в случае Камилы ее лишат золотых медалей чемпионата Европы — 2022 и командного турнира в Пекине.
Срок дисквалификации, возможно, не будет таким длительным, так как Камила несовершеннолетняя, и это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении судом данного дела, как и то, что сам препарат в других допинг-тестах у фигуристки после чемпионата России не обнаруживался.
Как это обычно и бывает в подобных шокирующих историях, судьба фигуристки сейчас находится в руках спортивных юристов, и очень хочется надеяться, что справедливость в отношении Камилы восторжествует, так как очевидно, что никакого систематического приема запрещенного препарата не было и в помине, а вокруг ее декабрьской пробы больше вопросов, нежели ответов.
Что в данный момент чувствует сама Камила Валиева — словами, скорее всего, не передать. Она как будто оказалась в эпицентре бушующего торнадо, за плотными вихрями из мусора, пыли, лжи и злорадства которого не видно ничего и никого. Но это далеко не так.
В эти дни социальные сети и СМИ просто разрываются от новостей вокруг Камилы, и среди всего этого безумного потока как никогда важна поддержка со стороны легенд фигурного катания.
Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт оказалась как раз среди тех, кто решил в такой тяжелейший момент поддержать нашу спортсменку.
Титулованная немецкая фигуристка опубликовала в своем Instagram пост, посвященный Камиле, в котором она, помимо прочего, написала:
"Эти последние ужасные новости с олимпийского турнира по фигурному катанию, честно говоря, тронули меня. Камила Валиева — юная девушка и вундеркинд, которая всего лишь в 15 лет своими сложнейшими выступлениями и грацией очаровала весь мир. Она несовершеннолетняя, еще зависимая от взрослых, и ее здесь нельзя винить.
Этот скандал — драматический поворотный момент в ее молодой и перспективной карьере, и я искренне надеюсь, что рядом с ней найдется достаточно людей, которые поддержат, защитят и воодушевят ее…
Свои четверные прыжки Камила выучила с бесконечным усердием и отвагой. И никакой допинг не помог бы ей добиться этого! И уж точно не помог бы ей с ее артистичной харизмой!...
Я восхищаюсь Камилой, как яркой звездой, ворвавшейся на орбиту международного фигурного катания, и очень хочу, чтобы она там оставалась. Своими четверными прыжками и комбинациями она показывает максимальную сложность всего лишь в 15 лет, что вызывает у меня абсолютное признание!"
Камила — фигуристка, чей талант поистине имеет неземное происхождение. Настоящее чудо, уникум, явление в мире спорта. И никакие вещества из аптеки не помогли бы ей на льду творить то волшебство, от которого в восхищении замирала вся планета.
Очернить, уничтожить можно репутацию, но только не природный талант, который у Валиевой был очевиден еще с ее юниорских стартов.
Эту одаренную "девочку на шаре" сейчас пытаются столкнуть с заслуженного постамента сотни циничных завистливых людей и трагическое стечение несправедливых обстоятельств, создавая все возможное, чтобы ее сияние на небосклоне фигурного катания скорее потухло. Но бесполезно говорить солнцу "не свети", тем более такому яркому.
Крепись, Камила, ведь спорт, и тем более Олимпийские игры — это испытание для очень сильных людей.
Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
© Sputnik / Алексей Филиппов/
И как же жаль, что с самой грозной стороной этих испытаний наша талантливая фигуристка столкнулась в столь раннем возрасте. Что ж, тем значимее будет выглядеть то, как она с ними справится. А в том, что Камила продолжит уверенно и завораживающе стоять на своем, временами очень скользком шаре, как девочка на знаменитой картине Пикассо, можете даже не сомневаться.