https://ru.sputnik.md/20220212/kamila-valieva-v-tsentre-grandioznogo-skandala-48855155.html

Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала

Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала

Почему одаренная 15-летняя фигуристка из России очутилась в центре едва ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания.

2022-02-12T14:15+0200

2022-02-12T14:15+0200

2022-02-12T14:38+0200

олимпиада в пекине-2022

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фигурное катание

колумнистика

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Казалось, что более резонансных событий, чем ссора между Евгенией Медведевой и ее тренером Этери Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане и сенсационные уходы и последующие возращения в группу все той же Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной, в женском фигурном катании уже просто быть не может, отмечает колумнист РИА Новости.Но тут на ледовой арене "Седые волосы болельщиков" появляется Камила Валиева с результатом своего допинг-теста и мгновенно оказывается главным действующим лицом чуть ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания.То, что сейчас происходит вокруг Камилы Валиевой в олимпийском Пекине, можно описать лишь одним словом: безумие.Положительный допинг-тест, сданный фигуристкой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, который она убедительно выиграла, теперь, как Дамоклов меч, устрашающе нависает не только над героической победой наших фигуристов в командном турнире Олимпиады, но и над всей дальнейшей карьерой Камилы.Вот так вот, исподтишкаГлавная трагедия в этой истории даже не в том, каким образом в организме 15-летнего создания оказался запрещенный спортсменам препарат триметазидин, а в том, когда именно об этом стало известно.Результат пробы, взятой у Валиевой в декабре 2021-го и отправленный на исследование в лабораторию WADA в Стокгольм, должен был обнародован как минимум за две недели до начала Олимпиады (стандартный срок исследования — 20 дней), но о нем сообщили только 8 февраля этого года, то есть буквально на следующий день после окончания триумфального для наших фигуристов командного турнира в Пекине. Вот так совпадение.И правда, создалось ощущение, что эту информацию как будто специально придерживали и не оглашали заранее, до начала соревнований, чтобы у России не было никакой возможности в срочном порядке внести изменения в свой состав и результат выступления нашей сборной можно было потом одним махом аннулировать, лишив всю команду золотых медалей.Как тут не вспомнить известную фразу журналиста Сергея Соседова, которая уже стала мемом: "Ну вот так вот — да, исподтишка, понимаете, — вот так вот хитровато, так неприлично! Это очень некрасиво!"Если бы заранее стало известно о положительном результате допинг-теста Камилы, то фигуристку сразу заменили бы на Елизавету Туктамышеву, ни разу за свою карьеру не побывавшую на Олимпийских играх, а титанические усилия Марка Кондратюка, Ксении Синициной и Никиты Кацалапова, Александра Галлямова и Анастасии Мишиной в командных соревнованиях не были бы напрасными.В этой истории с, возможно, специально задержанным оглашением результатов допинг-теста Валиевой, который якобы произошел из-за ковидных ограничений в стокгольмской лаборатории (как же удобно в любой момент списать все на ковид), в итоге драматически перемешались и геополитика, и подлость, и цинично растоптанный героизм с трагедией несбывшихся надежд.Ведь Камила впервые вышла на пекинский лед только 6 февраля, то есть через 43 (!) дня после взятия проб на чемпионате России, и времени для разбирательств с ее вопросом было более чем достаточно.Подобное бюрократическое издевательство над спортсменами или просто преступная халатность, безусловно, способны морально опустошить и сильно ударить по чемпионскому настрою наших фигуристов, которым еще выступать в Пекине на индивидуальных стартах.Получилась такая вот грязная многоходовочка: если Россия выиграет золото в командном турнире, тут же будет объявлено о допинге Валиевой. Туктамышева приехать в Пекин не успеет, а значит, весь пьедестал в женских соревнованиях не останется за россиянками, другие же фигуристы сборной России будут просто психологически раздавлены из-за непрекращающейся нервотрепки и терзающей неопределенности.Но знаете, не на тех напали: русские никогда не сдаются.В каждый поворот, в каждый взмах руки, в каждые скобки и выкрюки, в каждую дорожку шагов, в каждый прыжок на катке олимпийского Пекина наши фигуристы будут теперь с удвоенной страстью вкладывать всю свою спортивную мощь, характер, эмоции, весь свой феноменальный талант и мужество.Россияне обязательно в такой наисложнейшей психологической атмосфере проявят свои бойцовские качества и покажут всему миру, кто действительно лучший на этой планете. Наши болельщики при этом просто обязаны оказать им максимальную поддержку и направить в Пекин миллионы лучей добра и пожеланий удачи.А вот кому в первую очередь нужна наша защита и безграничная любовь — так это Камиле Валиевой.Девочка на скользком шареКак так случилось, что в радиусе ста километров от Камилы Валиевой, главной фаворитки Олимпиады-2022, сильнейшей фигуристки планеты, вообще мог появиться этот злосчастный триметазидин?После всех допинговых скандалов, многолетнего унизительного лишения наших спортсменов гимна и флага аптеки и лекарства должны были вызывать у них исключительно чувство подозрения и недоверия, а также желание даже близко к ним не приближаться без антидопинговой комиссии из сотен специалистов.Российским спортсменам обязательно заранее нужно обладать всей полной информацией о составе лекарств и задумываться о возможных непоправимых последствиях не то что во время приема таблеток, а просто взяв их упаковку в руки, желательно при этом в перчатках.А тут препарат, который в профессиональном спорте запрещен уже более семи лет, улучшающий метаболизм миокарда и при обычных условиях принимаемый курсами минимум в один месяц, оказывается в организме юной спортсменки.Каким образом триметазидин ("Предуктал") вообще оказался в жизни Валиевой? И в каком количестве она его принимала? Изначально ведь речь шла о микродозе, но в пятничном заявлении ITA (Международного агентства по тестированию) об этом уже ни слова.Ответ на судьбоносные вопросы может дать только сама фигуристка и ее команда. Но от них пока никаких комментариев не поступало, оно и понятно: любое неосторожное слово может оказаться в этой истории роковым.Существует дающая некоторую надежду версия, ранее уже озвученная спортивными юристами, что в случае с Камилой речь идет о некоем случайном "загрязнении", при котором запрещенное вещество единоразово и непреднамеренно попало в организм.Подобная теория, скорее всего, и будет главным доводом адвокатов, защищающих нашу фигуристку в спортивном арбитражном суде CAS, который по инициативе МОК и ISU в оперативном порядке — в ближайшие дни — рассмотрит дело Камилы Валиевой.Планируется, что заседание состоится до 15 февраля (дня, когда стартуют соревнования у фигуристок-одиночниц), чтобы окончательно внести ясность: сможет ли продолжить Камила участие в олимпийских играх и будет ли пересмотрен результат командного турнира.Если заседание не состоится вовремя или будет перенесено, то страшнейшее давление на нашу фигуристку только продолжится, она будет вынуждена выступать в короткой и произвольных программах в нечеловечески сложной эмоциональной обстановке.Но это, конечно, не самое страшное. За употребление триметазидина можно получить четыре года дисквалификации и последующую отмену всех результатов спортсменки после дня взятия пробы с обнаруженным в ней допингом — то есть в случае Камилы ее лишат золотых медалей чемпионата Европы — 2022 и командного турнира в Пекине.Срок дисквалификации, возможно, не будет таким длительным, так как Камила несовершеннолетняя, и это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении судом данного дела, как и то, что сам препарат в других допинг-тестах у фигуристки после чемпионата России не обнаруживался.Как это обычно и бывает в подобных шокирующих историях, судьба фигуристки сейчас находится в руках спортивных юристов, и очень хочется надеяться, что справедливость в отношении Камилы восторжествует, так как очевидно, что никакого систематического приема запрещенного препарата не было и в помине, а вокруг ее декабрьской пробы больше вопросов, нежели ответов.Что в данный момент чувствует сама Камила Валиева — словами, скорее всего, не передать. Она как будто оказалась в эпицентре бушующего торнадо, за плотными вихрями из мусора, пыли, лжи и злорадства которого не видно ничего и никого. Но это далеко не так.В эти дни социальные сети и СМИ просто разрываются от новостей вокруг Камилы, и среди всего этого безумного потока как никогда важна поддержка со стороны легенд фигурного катания.Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт оказалась как раз среди тех, кто решил в такой тяжелейший момент поддержать нашу спортсменку.Титулованная немецкая фигуристка опубликовала в своем Instagram пост, посвященный Камиле, в котором она, помимо прочего, написала:"Эти последние ужасные новости с олимпийского турнира по фигурному катанию, честно говоря, тронули меня. Камила Валиева — юная девушка и вундеркинд, которая всего лишь в 15 лет своими сложнейшими выступлениями и грацией очаровала весь мир. Она несовершеннолетняя, еще зависимая от взрослых, и ее здесь нельзя винить.Этот скандал — драматический поворотный момент в ее молодой и перспективной карьере, и я искренне надеюсь, что рядом с ней найдется достаточно людей, которые поддержат, защитят и воодушевят ее…Свои четверные прыжки Камила выучила с бесконечным усердием и отвагой. И никакой допинг не помог бы ей добиться этого! И уж точно не помог бы ей с ее артистичной харизмой!...Я восхищаюсь Камилой, как яркой звездой, ворвавшейся на орбиту международного фигурного катания, и очень хочу, чтобы она там оставалась. Своими четверными прыжками и комбинациями она показывает максимальную сложность всего лишь в 15 лет, что вызывает у меня абсолютное признание!"Камила — фигуристка, чей талант поистине имеет неземное происхождение. Настоящее чудо, уникум, явление в мире спорта. И никакие вещества из аптеки не помогли бы ей на льду творить то волшебство, от которого в восхищении замирала вся планета.Очернить, уничтожить можно репутацию, но только не природный талант, который у Валиевой был очевиден еще с ее юниорских стартов.Эту одаренную "девочку на шаре" сейчас пытаются столкнуть с заслуженного постамента сотни циничных завистливых людей и трагическое стечение несправедливых обстоятельств, создавая все возможное, чтобы ее сияние на небосклоне фигурного катания скорее потухло. Но бесполезно говорить солнцу "не свети", тем более такому яркому.Крепись, Камила, ведь спорт, и тем более Олимпийские игры — это испытание для очень сильных людей.И как же жаль, что с самой грозной стороной этих испытаний наша талантливая фигуристка столкнулась в столь раннем возрасте. Что ж, тем значимее будет выглядеть то, как она с ними справится. А в том, что Камила продолжит уверенно и завораживающе стоять на своем, временами очень скользком шаре, как девочка на знаменитой картине Пикассо, можете даже не сомневаться."Дикая история": глава Федерации фигурного катания РФ — о допинговом деле Валиевой>>>Спикер Совфеда РФ Матвиенко поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву>>>

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в мире, россия, скандал, фигурное катание, колумнистика