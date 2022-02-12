https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html

Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом

Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом

Обсудили с экспертом в области здравоохранения, что делать людям, которым нужно привиться бустерной дозой вакцины от COVID, а они перед этим заболели коронавирусом.

2022-02-12T17:45+0200

2022-02-12T17:45+0200

2022-02-12T17:45+0200

радио

молдова

вакцинация

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Тем, кто переболел коронавирусом, стоит подождать 90 дней и после этого делать бустерную дозу COVID-19. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.На вопрос о том, какова вероятность повторно заболеть "омикроном", эксперт ответила, что "все будет зависеть от вирусной нагрузки". "Если у человека была высокая вирусная нагрузка, то да, вероятность заболеть еще раз есть", – добавила Токарчук.Эксперт ответила на вопрос, действительно ли две дозы прививки от коронавируса хорошо защищают человека от заражения COVID-19 в течение шести месяцев. Это, как пояснила эксперт, связано с тем, что новый штамм настолько заразен, что не хватает того количества антител, которые есть через 180 дней после второй дозы прививки, для противостояния новой инфекции. "Поэтому сейчас ревакцинацию стали делать через четыре месяца, а не через шесть. А срок действия сертификата о вакцинации в Европе сократился с двенадцати месяцев до девяти", – отметила Токарчук.Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер>>>Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса>>>Что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно>>>

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2022

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