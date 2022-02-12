https://ru.sputnik.md/20220212/kto-vspashet-moldavskoe-pole-khvatit-li-fermeram-deneg-na-vesennie-raboty--48747335.html

Кто вспашет молдавское поле: хватит ли фермерам денег на весенние работы

Кто вспашет молдавское поле: хватит ли фермерам денег на весенние работы

Хватит ли молдавским фермерам денег, чтобы провести весенние полевые работы.

2022-02-12T11:05+0200

2022-02-12T11:05+0200

2022-02-12T11:19+0200

экономика

в молдове

сельское хозяйство

дизтопливо

подорожание

урожай

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В конце марта-начале апреля в Молдове может начаться весенняя посевная. Но прежде фермерам нужно минимум трижды провести обработку почв.Что навеют весенние ветрыПервая процедура касается закрытия влаги в почве, в народе она известна как боронование, объясняет Sputnik Молдова исполнительный директор Ассоциации сельскохозяйственных производителей Agro Prut Leova Ион Плэмэдялэ."Весенние ветры иссушают землю. Если ее не обрабатывать, через образовавшиеся на поверхности трещины уходит влага. Поэтому первым этапом подготовки почвы к посеву является поддержание ее влажности", — поясняет эксперт.Затем настанет черед культивации, посева яровых, обработки гербицидами. На все это аграриям необходима солярка, которая дорожает с каждым днем и давно перевалила за 20 леев за литр. Прошлой весной дизтопливо стоило вдвое меньше.И даже в этих обстоятельствах аграрий говорит, что молдавские поля без пахаря не останутся."Фермеры выполняют благородную миссию — обрабатывать землю и увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Как бы ни было тяжело, мы будем бороться", — заявляет Плэмэдялэ. Он заверяет, что аграрии Молдовы ведут непрерывный диалог с властями, чтобы найти решение возникающих проблем и получить поддержку. Так, немалое внимание уделяется не менее острому вопросу снабжения фермеров минеральными удобрениями. Эта проблема - первая среди неотложных, а затем уже - горючее, говорит директор Ассоциации сельхозпроизводителей. "Мы понимаем, что не правительство повышает цены на топливо, однако задача правительства — вмешаться и поддержать фермеров, чтобы они могли преодолеть эти трудности", — добавляет он.Аграриям нужна поддержкаВ настоящее время идет работа над ходатайством аграриев, они просят внедрить механизм освобождения от акцизов на дизельное топливо. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в связи с этим обратилось в Минфин с просьбой внести поправки в бюджет, чтобы внести туда вопрос возмещения акцизов.Плэмэдялэ говорит, что пока не ясно, как будет возмещаться акциз, и потому нет возможности говорить о точной скидке на литр дизтоплива для аграриев."Если сравнить положение фермеров в Республике Молдова и соседних странах, то у нас ситуация сложнее. Фермеры в странах региона получают больше поддержки от государства. Но есть и более развитые экономики. В нашей стране ситуация сложная. К сожалению, у нас не может быть таких же условий, как у наших коллег из других стран, но мы надеемся, что в ближайшее время будут предприняты какие-то меры по изменению ситуации в сельском хозяйстве", — выражает надежду аграрий.Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбан сообщил Sputnik Молдова, что в условиях, когда цены на топливо и удобрения растут, власти ищут решения, чтобы помочь фермерам. Шарбан отмечает, что Республика Молдова полностью зависит от заимствованных сельскохозяйственных ресурсов (это продукты, необходимые для использования в сельском хозяйстве - удобрения, горючее). И если в глобальном масштабе цены на эти виды продуктов растут, то и для нашей страны рост неизбежен.Хотя окончательного решения по вопросу возмещения акцизов пока нет, Василе Шарбан дает понять, что такой механизм будет внедряться. В одном Леовском районе зарегистрировано около 35 000 га сельхозземель. Чиновник отмечает, что в среднем на обработку одного гектара нужно 110,7 литра дизельного топлива. Так что льготы на горючее для аграриев - настоящее спасение."На основе расчетов по культурам мы посмотрим, как государство сможет помочь", - подытоживает Василе Шарбан.Пашня ждет зернаМы спросили Иона Плэмэдялэ, где фермеры возьмут деньги на обработку земли с учетом галопирующих цен на топливо и удобрения. Он отметил, что пятый угол фермеры находили всегда.Если в 2021 году общий объем сельскохозяйственного производства в Республике Молдова увеличился почти на 50 процентов по сравнению с 2020 годом, то на текущий год прогнозы не столь оптимистичны. Засуха осени-зимы резко ухудшила качество озимых.Ион Плэмэдялэ объяснил: если фермеры не будут подкармливать яровые минеральными удобрениями, мы рискуем собрать больше фуражной пшеницы, чем продовольственной.Госсекретарь Минсельхоза Василе Шарбан сообщил, что по вопросу удобрений у государства есть несколько вариантов поддержки. Сейчас ведомство определяет самый жизнеспособный из них.Дайджест недели: страхи и отчаяние граждан Молдовы>>>Птицу и яйца из Молдовы не берут ни в ЕС, ни в Россию>>>В Молдове может исчезнуть местный деликатес>>>Умирает целый сектор молдавского сельского хозяйства>>>

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в молдове, сельское хозяйство, дизтопливо, подорожание, урожай