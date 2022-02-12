https://ru.sputnik.md/20220212/makron-ustroil-kievu-attraktsion-nevidannoy-schedrosti-48833584.html

Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости

Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости

Что на самом деле представляет собой обещанная Парижем Киеву финансовая помощь и при чем здесь вагоны с пожарными машинами.

2022-02-12T16:25+0200

2022-02-12T16:25+0200

2022-02-12T16:25+0200

политика

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

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Во время брифинга по итогам недавних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшихся в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский заявил о выделении Францией Украине финансовой помощи в немалом размере: "Мы очень ценим такой шаг солидарности <…> со стороны Франции — выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины". Особенно ярко эта инициатива смотрелась на фоне прозвучавших неделей ранее обещаний главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн о выделении ровно такой же суммы макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.Но что такое макрофинансовая помощь от Евросоюза, уже давно известно, пишет колумнист РИА Новости. Это очень дешевый (0,125% годовых) и "длинный" кредит (на 15 лет), но выдается он Европой на откровенно кабальных политико-экономических условиях. Украина такую "помощь" пару раз уже получала, хотя между обещаниями ее выдать и самим фактом перечисления обычно проходило немалое время, в течение которого "западные партнеры" укатывали Киев выполнить если не все, то максимум из поставленных ими условий. Правда, в этот раз обещана "экстренная помощь", но о поступлении денег на счета украинского правительства информации пока нет.Что такое макрофинансовая помощь от Франции в тех же размерах, изначально было не совсем понятно. После отъезда Макрона на сайте президента Украины дали по этому поводу некоторые разъяснения: "Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского союза (информации о поступлении этих денег нет. — Прим. авт.) французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования. Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях. Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков. Кроме того, подписаны документы по финансированию и поставке на Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро, поставкам пожарно-спасательной техники для ГСЧС и строительству патрульных катеров для ГНСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование".Никакого отдельного финансирования на закупку французских товаров, конечно же, нет, а "макрофинансовая помощь" на самом деле представляет собой, по сути, товарный кредит. Который окончательно уничтожит и так полуживое украинское локомотивостроение, а также местное производство пожарной техники (им занимаются как минимум три украинские компании), а значит, подсадит Украину на импортную локомотивно-пожарную иглу навсегда. И заодно надежно финансово закабалит: кроме возврата кредитов с процентами, придется долго и дорого оплачивать обслуживание приобретенной техники.Речь в итоге идет о поставке 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро.Вообще-то тягомотина с впариванием французами Украине своих локомотивов и пожарных машин длится уже года полтора. И протягивалась она ранее по той же линии, что и покупка французских же вертолетов, не менее половины из которых оказались бывшими в употреблении. То есть по линии экс-министра внутренних дел Авакова и соответствующей национальной диаспоры во Франции — с понятным интересом каждой из заинтересованных сторон. Кстати, возвращаясь к вертолетам: даже модернизировались они в итоге не на Украине, пока еще имеющей какую-то авиационную промышленность, уж точно способную ремонтировать и модернизировать вертолеты, а в Румынии.Переговоры по локомотивам затягивались из-за неожиданно проявившегося у украинской стороны желания на 35% локализовать производство предлагаемой французами техники. Сообщалось даже, что французы подписали 50 договоров с некими потенциальными украинскими поставщиками. Однако, судя по всему, реализовать потенциал ни одному из них не удастся. По итогам визита Макрона в Киев ни о какой местной составляющей в производстве электровозов речь уже не идет.Особая прелесть ситуации еще и в том, что Украине явно подсовывают локомотивы, от которых ранее отказалась Аргентина по причине излишней дороговизны. Причем отказалась в пользу российских локомотивов компании "Трансмашхолдинг".Ситуация с пожарной техникой не менее прекрасна. Пожарные машины по 810 тысяч евро за штуку — это не просто впечатляюще. Это еще и в разы дороже, чем можно приобрести у других европейских же поставщиков. О какой-то локализации, разумеется, речь тут вообще не идет: "золотые" машины должны прибыть на Украину с французского завода Desautel. Ну или не с французского, как было в случае с тепловозами GE, какая разница?Во сколько Украине обойдется содержание всего этого добра в среднесрочной перспективе (регламентные работы в рамках технического обслуживания, закупки запасных частей, ремонты и так далее), остается только догадываться. Но можно с уверенностью сказать, что денег еще и на закупку пожарных машин у собственных производителей точно не хватит. Так что им можно сушить весла.По факту краткосрочные визиты Макрона в Москву и Киев закончились довольно успешно. Донбасс — дело такое… Зато в Москве его приняли на высоком уровне за пару месяцев до выборов, что уже неплохо. А в Киеве, где он даже не ночевал, Макрон успел втюхать французскую продукцию с высокой добавленной стоимостью и по очень высокой цене. И пусть 1,2 миллиарда евро — это не столь уж большая компенсация для французской промышленности на фоне, например, нашумевшей потери контракта на поставку подводных лодок Австралии на 60 миллиардов долларов. Но, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка. Тем более для Украины эти 1,2 миллиарда евро и последующие расходы в связи со сделкой являются совсем не маленькой суммой.Украина готовит удар по российской энергетике, который заденет и Молдову>>>Когда США подожгут Донбасс>>>Путин поставил Макрона перед выбором>>>

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43878834_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0312ee441444218e8428fd2a4c3ed11c.jpg

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский