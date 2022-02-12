https://ru.sputnik.md/20220212/mid-rossii-zapad-znaet-gotovyaschikhsya-aktsiyakh-ukraine-48854599.html

МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине

МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине

МИД России заявляет, что Запад не просто так "накачивает" Украину оружием.

2022-02-12T15:15+0200

2022-02-12T15:15+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте МИД РФ, передает РИА Новости.Она также отметила, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства РФ на Украине продолжат работу.В посольстве России в Киеве корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дипведомство продолжает работать в обычном режиме."В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.НАТО может разместить контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии>>>Ситуация в украинском урегулировании патовая>>>Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей>>>

https://ru.sputnik.md/20220201/lavrov-bezopasnost-libo-odna-dlya-vsekh-libo-ee-net-ni-dlya-kogo-48502865.html

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