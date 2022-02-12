https://ru.sputnik.md/20220212/mid-rossii-zapad-znaet-gotovyaschikhsya-aktsiyakh-ukraine-48854599.html
МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине
МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине
МИД России заявляет, что Запад не просто так "накачивает" Украину оружием.
2022-02-12T15:15+0200
2022-02-12T15:15+0200
2022-02-12T15:37+0200
россия
в мире
украина
мид рф
россия
запад
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3080/25/30802583_0:183:3111:1933_1920x0_80_0_0_9314f6134e3308f9f4bb52664167fd23.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте МИД РФ, передает РИА Новости.Она также отметила, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства РФ на Украине продолжат работу.В посольстве России в Киеве корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дипведомство продолжает работать в обычном режиме."В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.НАТО может разместить контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии>>>Ситуация в украинском урегулировании патовая>>>Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей>>>
https://ru.sputnik.md/20220201/lavrov-bezopasnost-libo-odna-dlya-vsekh-libo-ee-net-ni-dlya-kogo-48502865.html
украина
россия
запад
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3080/25/30802583_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54d5f9e512c86a13b6694775189a95a1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, мид рф, россия, запад, мария захарова
МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине
15:15 12.02.2022 (обновлено: 15:37 12.02.2022) Подписаться на
МИД России заявляет, что Запад не просто так "накачивает" Украину оружием.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik.
Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте МИД РФ, передает РИА Новости
.
"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами – мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - говорится в комментарии Захаровой.
Она также отметила, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства РФ на Украине продолжат работу.
"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - заявила Захарова.
В посольстве России в Киеве корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дипведомство продолжает работать в обычном режиме.
"В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.