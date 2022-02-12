https://ru.sputnik.md/20220212/mir-za-sutki-lidery-populyarnosti-rost-tsen-gaz-smertelnaya-infektsiya-48849156.html

Мир за сутки: лидеры популярности на ОИ, рост цен на газ и новая смертельная инфекция

Мир за сутки: лидеры популярности на ОИ, рост цен на газ и новая смертельная инфекция

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2022-02-12T08:45+0200

2022-02-12T08:45+0200

2022-02-12T10:27+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Самым упоминаемым видом спорта за минувшую олимпийскую неделю в русско- и англоязычных соцсетях стало фигурное катание, показывает исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, посвященного Олимпиаде в Пекине.За неделю в русских соцсетях фигурное катание упоминалось почти 165 тысяч раз. Пик пришелся на 7 февраля (около 40 тысяч постов), когда командный турнир завершился победой сборной России.В англоязычных соцмедиа фигурное катание упомянули 157,5 тысячи раз, причем пик пришелся на 10 февраля, когда в мужском одиночном катании золото завоевал американец Натан Чен, а один из фаворитов и любимец публики японец Юдзуру Ханю не оправдал ожиданий и занял лишь четвертое место.На втором месте в русскоязычных соцмедиа - лыжные гонки (почти 114,5 тысячи упоминаний), пик пришелся на 6 февраля, когда в самом успешном для сборной России старте - скиатлоне - Александр Большунов выиграл золото, а Денис Спицов - серебро.На третьем месте в русскоязычных соцсетях - хоккей (65,5 тыс.), на четвертом - биатлон (57,3 тыс.), а замыкает топ-5 конькобежный спорт (28,5 тыс.).В англоязычных соцсетях второе место занял сноуборд (43 тысячи упоминаний), третье - хоккей (20,5), четвертое - керлинг (19,3 тыс.), пятое - горнолыжный спорт (16,6 тыс.).Прогноз Oxford Economics: газ в Европе будет намного дороже, чем прогнозировалосьВ 2022 году газ в европейских странах будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию: такой прогноз сделал глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера, пишет РИА Новости.По информации эксперта, прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно". Поправки привели к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне, добавил он. "Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", - констатирует Талавера.Как ранее сообщал Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее. Это стало самым высоким показателем для валютного блока, если считать по всем 19 странам. Инфляцию в основном подстегивают растущие цены на энергоносители. Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе писала, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в Евросоюзе могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.Смертельное заболевание выявлено в Англии, есть и первая жертваПервый случай летального исхода от лихорадки Ласса зафиксирован на востоке Англии, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), передает РИА Новости.Ведомство днем ранее сообщало, что в Англии было выявлено два случая заболевания. Они были связаны с поездками в Западную Африку, и одного вероятного случая, который находился в стадии исследования.Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.Риск для широкой общественности остается очень низким, а медики сейчас связываются с лицами, которые имели тесный контакт с больными, отмечает источник.Смерть от лихорадки Ласса была зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии. "Мы подтверждаем печальную смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса", - сказал представитель отделения NHS (Национальной службы здравоохранения) Бедфордшира.Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.Медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс уточнила, что до сих пор с 1980 года в Великобританию было завезено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два случая произошли в 2009 году. Извержение Этны, оговорки по Байдену и переговоры в Берлине>>>Рост цен на нефть, разговор Байден-Макрон и ситуация с COVID>>>Чебан просит оплаты, Гейтс пишет о пандемиях, Адель взяла приз>>>

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в мире, великобритания, олимпиада, газ, европейский союз, опасный вирус